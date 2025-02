Ponad 500 tys. Polaków złożyło w 2024 roku wniosek do ZUS o wyliczenie kapitału początkowego. Kapitał początkowy to kwota, która jest wyliczana na podstawie zarobków i składek emerytalnych sprzed 1999 roku. Jest on bardzo ważny, ponieważ wpływa na wysokość przyszłej emerytury. Oto szczegóły.