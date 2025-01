Ile może dorobić emeryt w 2025 roku?

W 2025 roku emeryci, którzy chcą dorabiać do swojej emerytury lub renty, muszą obserwować limity dochodów, aby nie stracić prawa do swoich świadczeń. Zasady dorabiania są związane z wysokością średniego wynagrodzenia, które w tym roku określa maksymalną kwotę, jaką emeryci mogą zarobić, nie martwiąc się o obniżenie lub zawieszenie swojej emerytury.

Limity dochodów dla emerytów - KWOTA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 grudnia 2024 roku do 28 lutego 2025 roku emeryci mogą dorobić maksymalnie do kwoty 5713,20 zł brutto miesięcznie. Jeśli przekroczą ten limit, ich emerytura lub renta może zostać zmniejszona lub całkowicie zawieszona. Co istotne, limit ten nie dotyczy osób, które osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Tacy emeryci mogą zarabiać bez żadnych ograniczeń, co stanowi dużą ulgę dla osób, które są w pełni aktywne zawodowo, a równocześnie czerpią świadczenia emerytalne.

Kiedy warto monitorować dochody?

Seniorzy, którzy nie osiągnęli jeszcze wymaganego wieku emerytalnego, powinni szczególnie uważać na wysokość swoich dochodów, ponieważ przekroczenie ustalonego limitu może prowadzić do niekorzystnych zmian w wysokości świadczeń. Regularne sprawdzanie swoich zarobków pomoże uniknąć sytuacji, w której dorobek będzie skutkował utratą części lub całości emerytury. Warto jednak pamiętać, że osoby te mogą skorzystać z doradztwa ZUS, które pomoże w określeniu optymalnej wysokości dochodów.

Trzynastka i Czternastka – dodatkowe wsparcie dla seniorów

Rząd wprowadził także tzw. 13. emeryturę, czyli "Trzynastkę”, która stała się stałym elementem wsparcia emerytów. Przewiduje się, że wypłaty będą odbywać się w kwietniu 2025 roku, a wysokość świadczenia będzie równa minimalnej emeryturze obowiązującej w danym roku. W 2025 roku minimalna emerytura wynosi 1780,96 zł brutto. Otrzymają ją wszyscy emeryci, którzy przeszli na emeryturę lub rentę przed końcem marca danego roku. Osoby, które zdecydują się przejść na emeryturę w drugiej części roku (od 1 kwietnia do 31 grudnia), nie będą mogły liczyć na to dodatkowe wsparcie.

Oprócz Trzynastki, seniorzy mogą liczyć również na tzw. 14. emeryturę, zwaną "Czternastką". Wypłacana jest ona corocznie, ale tylko tym emerytom i rencistom, których dochód nie przekroczy 2900 zł brutto. W przypadku przekroczenia tej kwoty, Czternastka jest pomniejszana o dokładnie tyle, ile wynosi nadwyżka ponad próg dochodowy. W 2025 roku maksymalna wysokość "Czternastki” to również 1780,96 zł brutto, a świadczenia będą wypłacane w drugiej połowie roku.