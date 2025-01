Wysokość emerytury zależy od wielu czynników, a nie tylko od bieżących zarobków. Choć wydaje się oczywiste, że wyższe zarobki przekładają się na wyższe składki emerytalne, a co za tym idzie, potencjalnie wyższą emeryturę, to nie jest to jedyny warunek. Co jeszcze jest brane pod uwagę? I jaką emeryturę można otrzymać przy zarobkach 5000 zł brutto? Oto szczegóły.