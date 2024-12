Niektórzy emeryci i renciści mają możliwość ponownego obliczenia wysokości swojego świadczenia. ZUS umożliwia to osobom, które po rozpoczęciu pobierania emerytury lub renty kontynuowały aktywność zawodową, lub opłacały składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto, prawo to przysługuje również tym, którzy dopiero w późniejszym czasie zdobyli dokumenty potwierdzające ich wcześniejsze zarobki. Może to dotyczyć sytuacji, gdy np. odnaleźli archiwalne dokumenty zlikwidowanej firmy lub podczas pierwszego wnioskowania o emeryturę nie dysponowali pełną dokumentacją.

Czym jest ponowne przeliczenie emerytury?

Ponowne przeliczenie emerytury to proces, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ponownie oblicza wysokość Twojego świadczenia emerytalnego. Może to prowadzić do zmiany wysokości emerytury.

Ponowne przeliczenie emerytury przez ZUS

ZUS informuje, że przeliczenie świadczenia następuje wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Co istotne, osoby składające takie wnioski nie ponoszą ryzyka obniżenia dotychczasowej wysokości świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych gwarantuje, że emerytura lub renta będzie przeliczona od miesiąca złożenia wniosku, a wypłacane świadczenie nie zostanie zmniejszone, nawet jeśli nowe obliczenia dałyby niższą kwotę.

Mechanizm przeliczenia świadczenia emerytalnego zależy od tego, czy zostało ono ustalone na podstawie przepisów starej, czy nowej ustawy emerytalnej. Należy pamiętać, że od początku 2022 roku dla emerytur nabytych na starych zasadach nie obowiązują już wcześniejsze przepisy dotyczące doliczania okresów ubezpieczenia.

Zgodnie z informacją ZUS, możliwe jest uwzględnienie jedynie okresów składkowych, które dotychczas nie wpłynęły na wysokość świadczenia. Okresy nieskładkowe, bez względu na to, kiedy były przebyte, nie będą wliczane do wymiaru emerytury lub renty.

Dla kogo ZUS ponownie przeliczy emeryturę? Oto roczniki

Osoby pobierające emeryturę przyznaną przed 2009 rokiem, które nie dysponowały dokumentacją potwierdzającą wysokość ich wcześniejszych zarobków, powinny rozważyć złożenie wniosku o ponowne obliczenie świadczenia. Nawet brak dokumentów nie wyklucza możliwości uzyskania wyższej emerytury, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych może w takich przypadkach przyjąć minimalne wynagrodzenie za okresy, których nie udało się udokumentować.

Osoby, które przeszły na emeryturę po 31 grudnia 2008 roku, nie są zobowiązane do składania wniosku o ponowne przeliczenie świadczenia. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dla tej grupy emerytów minimalne wynagrodzenie za okresy, których nie udało się udokumentować, zostało już uwzględnione w obliczeniach emerytury.

ZUS wyjaśnia, że przy wyliczaniu świadczenia, zamiast zakładać, że dana osoba nie zarabiała nic (bo nie dostarczyła zaświadczenia), przyjęto, że zarabiała ona minimalną krajową. To dotyczy osób, które potwierdziły, że pracowały.

Osoby, które dostarczą dokumentów potwierdzających rzeczywiste zarobki za okres poprzedzający przyznanie świadczenia, mogą liczyć na jeszcze korzystniejsze warunki. ZUS dokona ponownego obliczenia podstawy wymiaru świadczenia, co przełoży się na wyższą kwotę emerytury. W niektórych przypadkach wzrost świadczenia może sięgnąć nawet kilkuset złotych.