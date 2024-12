Fundament polskiego systemu emerytalnego stanowi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To właśnie ZUS, za pomocą skomplikowanego algorytmu, oblicza wysokość emerytury. W tych wyliczeniach uwzględnia się przede wszystkim wysokość i okres opłacania składek emerytalnych oraz prognozowaną długość życia po przejściu na emeryturę. Zasada jest prosta: im dłuższy staż pracy i wyższe zarobki, tym wyższa emerytura.

Osoby posiadające 20-letni staż pracy nabywają prawo do emerytury, której wysokość jest bezpośrednio związana z wysokością wpłaconych przez nie składek emerytalnych. Choć jest to minimalny okres uprawniający do świadczenia, warto podkreślić, że dłuższy staż pracy przekłada się na znacznie wyższe świadczenie emerytalne.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury to wynik złożonych obliczeń, w których oprócz dochodów uwzględnia się szereg innych zmiennych, takich jak wiek osiągnięcia emerytury, prognozowana długość życia, waloryzowany kapitał początkowy, środki zgromadzone na subkoncie oraz okres składkowy i ubezpieczeniowy.

Tak sprawdzisz wysokość swojej prognozowanej emerytury

Aby uzyskać wstępną ocenę przyszłej emerytury, warto posłużyć się narzędziem online udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kalkulator emerytalny pozwala na dokonanie szacunkowych obliczeń świadczenia na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych. Należy jednak mieć świadomość, że wynik uzyskany za pomocą kalkulatora ma charakter orientacyjny i może różnić się od ostatecznej wysokości emerytury ustalonej przez ZUS. Różnice te wynikają z wielu czynników i są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Jaka emerytura po 20 latach pracy za najniższą krajową?

W polskim systemie emerytalnym wysokość świadczeń dla kobiet i mężczyzn, którzy przepracowali co najmniej dwadzieścia lat, może wykazywać istotne różnice. Przyczyną tych dysproporcji są odmienne algorytmy obliczania emerytury.

Kobiety, które ukończyły 60. rok życia i posiadają 20-letni staż pracy, nierzadko otrzymują emerytury na najniższym poziomie. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1780,96 zł brutto, co po odliczeniu składek daje kwotę netto w wysokości 1620,37 zł.

Mężczyźni osiągający wiek emerytalny przy takim samym stażu pracy, co kobiety, znajdują się w nieco mniej korzystnej sytuacji. Wynika to z odmiennych zasad obliczania wysokości emerytury, które uwzględniają długość okresu składkowego. Panowie, którzy nie osiągnęli wymaganego 25-letniego stażu pracy, nie mogą liczyć na minimalne świadczenie emerytalne gwarantowane przez państwo. W konsekwencji wysokość ich emerytury będzie uzależniona wyłącznie od wysokości zgromadzonych przez nich środków na indywidualnym koncie, co oznacza, że przy niskich zarobkach w przeszłości, mogą otrzymać emeryturę niższą od minimalnej.

Warto dodać, że wychowywanie dzieci może mieć korzystny wpływ na wysokość przyszłej emerytury kobiety. Za każde dziecko można dodać do stażu pracy dodatkowe lata – maksymalnie 3 lata za jedno dziecko, a 6 lat za więcej dzieci.