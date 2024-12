Planowana waloryzacja świadczeń emerytalnych w nadchodzącym roku, oszacowana na poziomie 5,52 proc., przyniesie istotne modyfikacje w dochodach polskich seniorów. W porównaniu z dynamiką wzrostu z poprzedniego roku, która wyniosła 12,12 proc., obecna wartość jest wyraźnie niższa, co stanowi bezpośrednią konsekwencję obniżenia wskaźnika inflacji.

13. i 14. emerytury w 2025 roku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura są przyznawane w wysokości równej minimalnej emeryturze. W roku przyszłym kwota ta wyniesie 1879,27 zł brutto. Chociaż wartość tych świadczeń rośnie, próg dochodowy uprawniający do otrzymania pełnej czternastej emerytury pozostaje niezmienny od 2021 roku i wynosi 2900 zł brutto. Osoby, których emerytury przekraczają ten limit, otrzymają czternastkę w niższej kwocie. Warto podkreślić, że wysokość trzynastej emerytury nie ulega żadnym zmniejszeniom, niezależnie od osiąganych dochodów.

W związku z powyższym, osoby pobierające emeryturę w wysokości nieprzekraczającej 2900 złotych brutto miesięcznie otrzymają czternastkę w pełnej kwocie. W przypadku emerytur wyższych niż ten próg, kwota dodatkowego świadczenia zostanie odpowiednio zmniejszona. Natomiast seniorzy, których emerytury znacznie przekraczają wskazany limit, nie będą uprawnieni do otrzymania czternastki.

Kto nie dostanie 13. emerytury w przyszłym roku?

Osoby pobierające emeryturę, które jeszcze nie ukończyły wieku emerytalnego, mają ograniczone możliwości dorabiania, jeśli chcą otrzymać dodatkowe świadczenie roczne, tzw. "trzynastkę". W 2024 roku próg dochodowy, powyżej którego wypłata trzynastej emerytury była wstrzymywana, wynosił 9353,50 zł brutto miesięcznie. W związku z tym, seniorzy, którzy przekroczyli ten limit, nie otrzymali tego dodatkowego świadczenia.

Wysokość limitu dochodowego na 2025 rok nie została jeszcze ustalona. Oznacza to, że osoby pobierające emeryturę powinny uważnie śledzić wszelkie zmiany w przepisach, aby uniknąć utraty prawa do trzynastej emerytury. Warto podkreślić, że limit ten nie dotyczy osób, które osiągnęły pełny wiek emerytalny – one otrzymują trzynaste świadczenie niezależnie od wysokości dodatkowych dochodów.

Kto nie dostanie 14. emerytury w przyszłym roku?

W wyniku corocznej waloryzacji świadczeń emerytalnych część seniorów może przekroczyć ustawowo określony próg dochodowy 2900 złotych. To z kolei wiąże się z ryzykiem utraty prawa do pełnej lub nawet częściowej wypłaty tzw. czternastej emerytury. W konsekwencji, setki tysięcy osób starszych może zostać pozbawionych tego dodatkowego świadczenia, jeśli wysokość ich emerytury po waloryzacji przekroczy ustalony limit.

Należy pamiętać, że wysokość dodatku jest uzależniona od wysokości podstawowego świadczenia emerytalnego. Zgodnie z obowiązującą zasadą, każda złotówka przekraczająca próg 2900 zł brutto miesięcznie powoduje proporcjonalne obniżenie kwoty dodatku. W przypadku emerytur przekraczających 4052 zł netto, dodatek ten ulega całkowitemu wyeliminowaniu.

Eksperci sugerują, że progowy dochód uprawniający do pełnej czternastej emerytury powinien być regularnie podwyższany, aby współmiernie odzwierciedlał rosnące koszty życia seniorów. Zaproponowano, by tempo wzrostu tego progu było zbliżone do tempa waloryzacji emerytur i rent.