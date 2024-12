Osoby pobierające emeryturę w Polsce mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, którego wysokość jest regularnie podwyższana. Nie zawsze jest to świadczenie przyznawane automatycznie – czasem konieczne jest złożenie wniosku.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie finansowe przeznaczone dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z samodzielnym życiem. Jego wysokość jest ustalana przez prawo i co roku zwiększana wraz z emeryturami. Obecnie wynosi 330,07 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny może być przyznany osobie, która ukończyła 75 lat (przyznawany automatycznie) lub osobie, której orzecznik ZUS przyznał całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji (wymaga złożenia wniosku). Dodatek pielęgnacyjny jest waloryzowany corocznie z dniem 1 marca. Jego aktualna wysokość wynosi 330,07 zł miesięcznie, co przekłada się na roczne świadczenie w wysokości 3960,84 zł. Ostatnia podwyżka wyniosła 35,68 zł.

Osoby, które osiągnęły 75. rok życia, są uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego przyznawanego z urzędu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to jest wypłacane automatycznie wraz z emeryturą, bez konieczności składania dodatkowych wniosków czy zaświadczeń lekarskich.

Dodatek pielęgnacyjny nie jest zarezerwowany wyłącznie dla osób powyżej 75. roku życia. Osoby młodsze mogą ubiegać się o świadczenie, pod warunkiem spełnienia ściśle określonych wymagań zdrowotnych i złożenia odpowiedniego wniosku wraz z dokumentacją medyczną. Warunkiem otrzymania świadczenia jest: złożenie wniosku w ZUS wraz z wymaganą dokumentacją medyczną, w tym wypełnionym formularzem OL-9 oraz uzyskanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Wniosek należy złożyć w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty wypełnienia dokumentacji medycznej. Niespełnienie tego wymogu może skutkować odrzuceniem wniosku przez ZUS.

Mimo że dodatek pielęgnacyjny stanowi istotne wsparcie finansowe dla osób starszych, nie każda z nich może z niego skorzystać. ZUS precyzyjnie określa przypadki, w których przyznanie tego świadczenia jest wykluczone.

Prawo do świadczenia zostaje zawieszone, jeżeli osoba uprawniona: przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez okres dłuższy niż 14 dni w miesiącu lub pobiera zasiłek pielęgnacyjny przyznawany przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku spełnienia określonych warunków, takich jak długotrwały pobyt w zakładzie opiekuńczym, wypłata dodatku pielęgnacyjnego ulega wstrzymaniu, co może znacząco obciążyć domowy budżet osoby starszej.

