Odprawa emerytalna to świadczenie pieniężne, które przysługuje pracownikowi przechodzącemu na emeryturę. Jest to forma dodatkowego wynagrodzenia za lata pracy i ma na celu złagodzenie przejścia na emeryturę.

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę na to, że prawo do odprawy emerytalnej jest zazwyczaj uznawane za oczywiste. Jednak, jak się okazuje, przepisy prawa pracy przewidują tutaj pewne ograniczenia. Odprawa przysługuje bowiem wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umów o pracę o charakterze stałym, a nie na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowy zlecenia czy o dzieło.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi osiągającemu wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) pod warunkiem faktycznego zaprzestania aktywności zawodowej. Oznacza to, że pracownicy planujący kontynuować pracę nie mogą liczyć na to świadczenie. Ponadto charakter odprawy jest jednorazowy, co wyklucza możliwość jej ponownego otrzymania w przyszłości.

Odprawa emerytalna i rentowa

Pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę pracownikowi spełniającemu określone warunki. Nieuregulowanie tego świadczenia stanowi naruszenie przepisów prawa pracy i może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary finansowej w wysokości nawet 30 000 złotych. Warto podkreślić, że w przypadku zatrudnienia w kilku firmach jednocześnie, prawo do odprawy przysługuje wobec każdego pracodawcy, pod warunkiem rozwiązania wszystkich umów o pracę w tym samym dniu.

Kto nie może otrzymać odprawy emerytalnej i rentowej?

Prawo do odprawy nie przysługuje osobom pobierającym świadczenia emerytalne lub rentowe, nawet jeśli pozostają w zatrudnieniu. Analogicznie, odprawa nie jest należna osobom otrzymującym rentę rodzinną lub świadczenie przedemerytalne, które przysługuje pracownikom zwolnionym do czterech lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej i rentowej?

Wysokość odprawy w Polsce jest dość niska w porównaniu z innymi krajami. Pracownik, który przechodzi na emeryturę lub rentę, może liczyć średnio na wynagrodzenie za jeden miesiąc pracy. To trochę mało, zwłaszcza po długich latach pracy. Pracodawca może oczywiście dać więcej, ale nie jest to obowiązkowe. Najważniejsze jednak, żeby odprawa nie była niższa niż miesięczna pensja. Co ważne, do otrzymania odprawy emerytalno-rentowej nie jest wymagany wniosek.

Wyższa odprawa w tych zawodach

Jak informuje "Rzeczpospolita", niektórzy pracownicy, zwłaszcza ci zatrudnieni w sektorze publicznym (np. nauczyciele, urzędnicy samorządowi czy służby cywilnej), mają prawo do dodatkowego świadczenia wypłacanego po zakończeniu aktywności zawodowej i przejściu na emeryturę lub rentę. Wysokość tego świadczenia jest zazwyczaj uzależniona od długości przepracowanych lat.

