Ale kto dokładnie może skorzystać z tego świadczenia?

Jeśli jesteś nauczycielem i spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków, możesz ubiegać się o ten dodatek jeśli prowadziłeś tajne nauczanie podczas okupacji w czasie II wojny światowej. Nauczałeś w języku polskim przed 1 września 1939 r. w polskich szkołach na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska. Dla tych, którzy nie mieli styczności z tematem, warto przypomnieć, że tajne nauczanie było jedną z form oporu wobec okupantów, mającą na celu podtrzymanie polskiej tożsamości i kultury w czasie, gdy oficjalna edukacja była surowo zakazana lub ograniczona przez Niemców. Prowadzenie takich lekcji wymagało nie tylko odwagi, ale też wielkiej determinacji.

Jeżeli należysz do tej grupy nauczycieli, ZUS wymaga złożenia określonych dokumentów, aby potwierdzić prawo do dodatku. Choć szczegóły w tej kwestii są do ustalenia indywidualnie, należy spodziewać się konieczności dostarczenia dokumentów potwierdzających prowadzenie tajnego nauczania lub pracy w szkołach polskich w wymienionych miejscach przed wojną. Mogą to być na przykład świadectwa pracy, dokumenty historyczne czy zaświadczenia od świadków. Warto skontaktować się z ZUS-em, aby dowiedzieć się, jakie dokładnie dokumenty będą potrzebne w Twoim przypadku.

Kwota dodatku za tajne nauczanie nie jest stała – podlega waloryzacji. Oznacza to, że wraz z każdą waloryzacją emerytur i rent dodatek ten również jest zwiększany. Teraz dodatek wynosi 330,07 zł.

Niektórzy nauczyciele, którzy brali czynny udział w ruchu oporu, mogą być uprawnieni zarówno do dodatku kombatanckiego, jak i za tajne nauczanie. W takim przypadku ZUS daje możliwość wyboru – można otrzymać tylko jeden z tych dodatków, jednak decyzja, który wybrać, należy do uprawnionego. Co ważne, zawsze przysługuje dodatek wyższy, jeśli nie zdecydujesz się na inny.