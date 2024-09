Aby otrzymać wszystkie możliwe dodatki do emerytury, trzeba być aktywnym. Część dodatków przyznawana jest automatycznie, ale większość wymaga złożenia wniosku. Sprawdź, jakie dodatki mogą Ci przysługiwać i jakie dokumenty są potrzebne.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zbigniewa Biskupskiego z portalu Infor.pl, dodatek pielęgnacyjny jest najczęściej przyznawanym świadczeniem uzupełniającym do emerytury. ZUS wypłaca go osobom, których stan zdrowia znacząco utrudnia wykonywanie jakiejkolwiek pracy oraz uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie. Aby otrzymać dodatek, konieczne jest złożenie wniosku wraz z odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Orzeczenie o przyznaniu dodatku wydaje lekarz orzecznik ZUS po szczegółowej analizie dokumentacji medycznej. Wniosek o dodatek pielęgnacyjny można złożyć w dowolnej placówce ZUS, a niezbędny formularz (OL-9) jest dostępny na stronie internetowej instytucji.

Kto jest uprawniony do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego? Seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia. Przyznanie tego świadczenia nie jest uzależnione od stanu zdrowia beneficjenta. Wyjątkiem od tej reguły są osoby przebywające w placówkach opiekuńczych przez okres dłuższy niż 14 dni w miesiącu. Aktualna wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 330,07 zł i podlega regularnej waloryzacji.

Osoby będące kombatantami, ofiarami represji lub małżonkami po takich osobach mają prawo do dodatków do emerytury, lub renty. Mowa tu o dodatku kombatanckim oraz dodatku kompensacyjnym. Aby skorzystać z tych świadczeń, należy złożyć stosowny wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość zarówno dodatku kombatanckiego, jak i kompensacyjnego jest corocznie waloryzowana. Aktualnie dodatek kombatancki wynosi 330,07 zł, a dodatek kompensacyjny stanowi 15 proc. tej kwoty, czyli 49,51 zł.

Nauczyciele spełniający określone warunki ustawowe mają możliwość uzyskania specjalnego dodatku finansowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby skorzystać z tego świadczenia, niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Aktualna wysokość dodatku wynosi 294,39 zł. Należy podkreślić, że kwota ta podlega regularnym waloryzacjom, co oznacza, że może ulec zwiększeniu wraz z podwyżkami innych świadczeń emerytalnych i rentowych.

Weterani działań poza granicami państwa, którzy w wyniku tych działań doznali uszczerbku na zdrowiu, potwierdzonego przyznaniem świadczeń odszkodowawczych, mają prawo do dodatku do emerytury. Wysokość tego świadczenia jest indywidualnie ustalana i zależy od stopnia utraty zdrowia, a jego podstawą jest kwota najniższej emerytury, która obecnie wynosi 1780,96 zł brutto.

Byli żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949-1959 byli przymusowo zatrudniani w ciężkich warunkach pracy, są uprawnieni do otrzymania dodatkowego świadczenia pieniężnego. Aby skorzystać z tego prawa, należy złożyć stosowny wniosek. Świadczenie to wypłacane jest w formie comiesięcznego dodatku do emerytury lub renty, niezależnie od długości okresu przymusowego zatrudnienia. Jego aktualna wysokość wynosi 330,07 zł i podlega corocznej waloryzacji wraz z innymi świadczeniami emerytalnymi.

Osoby, które doświadczyły represji ze strony III Rzeszy lub ZSRR, takich jak deportacja na przymusowe roboty lub internowanie w obozach, mają prawo do dodatku do emerytury. Wysokość tego świadczenia jest zróżnicowana i zależy od okresu represji, wahając się od 16,55 zł do 330,07 zł miesięcznie. Aby skorzystać z tego prawa, należy złożyć stosowny wniosek.

Osoby cywilne, które straciły wzrok wskutek działań wojennych, są uprawnione do otrzymania specjalnego świadczenia pieniężnego. Aby skorzystać z tego prawa, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku. Wysokość tego świadczenia jest corocznie waloryzowana i odpowiada aktualnej wysokości najniższej emerytury, która wynosi 1780,96 zł. Dodatkowo, osoby niezdolne do samodzielnego życia, posiadające odpowiednie orzeczenie lekarskie, mogą otrzymać podwyższony dodatek pielęgnacyjny o 50 proc.

Emerytura honorowa 2024

Osoby, które ukończyły 100. rok życia po 1 marca 2024 roku, są uprawnione do otrzymania emerytury honorowej – najwyższego dodatkowego świadczenia emerytalnego wynoszącego obecnie 6246,13 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to przysługuje niezależnie od wysokości dotychczasowej emerytury i jest przyznawane automatycznie osobom już pobierającym emeryturę. Pozostałe osoby uprawnione są zobowiązane złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Należy podkreślić, że choć emerytura honorowa podlega corocznej waloryzacji, jej wysokość ustalona dla konkretnej osoby pozostaje niezmienna przez cały okres pobierania świadczenia.

Dodatki do emerytur w 2024 roku - 500 plus dla seniora - świadczenie uzupełniające

Świadczenie uzupełniające w wysokości 500 złotych miesięcznie, potocznie określane jako "500+ dla seniorów", przysługuje osobom pełnoletnim, które z uwagi na niezdolność do samodzielnego funkcjonowania wymagają stałej opieki. Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest brak uprawnień do emerytury lub renty albo posiadanie tych świadczeń, których łączna kwota brutto nie przekracza 2419,33 zł. Wśród beneficjentów tego wsparcia szczególnie licznie reprezentowana jest grupa osób powyżej 75. roku życia.

Maksymalna wysokość świadczenia uzupełniającego wynosi 500 złotych miesięcznie. W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę, których łączny dochód przekracza kwotę 1919,33 zł, ale nie przekracza 2419,33 zł, wysokość świadczenia ulega zmniejszeniu. Aby uzyskać prawo do świadczenia, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

W Polsce funkcjonuje także dodatkowe świadczenie finansowe, potocznie nazywane "200 plus", które jest wypłacane wraz z emeryturą. Świadczenie to, określane również jako "ratownicze", przysługuje wyłącznie emerytom, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) lub 20 lat (kobiety) aktywnie uczestniczyli w działaniach ratowniczych w ramach takich formacji jak grupy górskie czy ochotnicze straże pożarne. W marcu br. przeprowadzona została coroczna waloryzacja emerytur i rent, obejmująca również świadczenie ratownicze. W konsekwencji jego wysokość wzrosła z 230 zł do 258 zł.

Pacjenci powyżej 65. roku życia mają prawo do bezpłatnych leków, które są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Lekarze i pielęgniarki zatrudnieni w publicznej służbie zdrowia są upoważnieni do wystawiania recept uprawniających do odbioru leków bez ponoszenia opłat. Warunkiem skorzystania z tego świadczenia jest oznaczenie recepty symbolem "S", a także wcześniejsza diagnoza medyczna potwierdzająca wystąpienie schorzenia ujętego w wykazie chorób uprawniających do refundacji danego leku. Decyzja o wystawieniu recepty jest podejmowana indywidualnie przez lekarza i zależy od wielu czynników, takich jak stopień zaawansowania choroby oraz współistniejące schorzenia.

Dodatki do emerytur w 2024 roku - Mama 4 plus

Świadczenie "Mama 4+" jest skierowane do rodziców, którzy wychowując co najmniej czworo dzieci, zrezygnowali z aktywności zawodowej lub nie mieli możliwości jej podjęcia. W konsekwencji nie posiadają oni uprawnień emerytalnych lub wysokość ich emerytury jest niższa od minimalnej. Maksymalna kwota świadczenia "Mama 4+" jest ustalana na poziomie najniższej emerytury, która obecnie wynosi 1790,96 zł brutto. W przypadku osób pobierających już emeryturę, rodzicielskie świadczenie uzupełniające zostanie podwyższone do wysokości najniższej emerytury. Wysokość świadczenia jest corocznie waloryzowana. Aby złożyć wniosek o przyznanie świadczenia, należy skontaktować się z oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Osoby, które nabyły prawo do emerytury i posiadają status kombatanta lub były przymusowo zatrudnione, mają prawo do dodatkowego świadczenia w postaci ryczałtu energetycznego. Świadczenie to przysługuje również wdowom po osobach uprawnionych. Po ostatniej waloryzacji, która miała miejsce w marcu tego roku, wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 299,82 zł.

Dodatki do emerytur 2024. Ekwiwalent z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

Osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty przed 1 stycznia 2007 roku i były wówczas uprawnione do otrzymywania bezpłatnego węgla z zamkniętych kopalń, mogą ubiegać się o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego. Prawo to przysługuje również członkom rodzin zmarłych osób uprawnionych, takich jak wdowy, wdowcy czy sieroty. Analogiczne uprawnienia posiadają byli pracownicy przedsiębiorstw robót górniczych. Warunkiem uzyskania świadczenia jest złożenie stosownego wniosku.

Od 1 stycznia 2024 roku ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla wynosi:

jeśli jest wypłacany miesięcznie:

243,57 zł – dla uprawnionych do deputatu w ilości 2,5 tony albo

292,28 zł – dla uprawnionych do deputatu w ilości 3 ton.

jeśli jest wypłacany kwartalnie:

730,71 zł – dla uprawnionych do deputatu w ilości 2,5 tony, albo

876,84 zł – dla uprawnionych do deputatu w ilości 3 ton.

Byli pracownicy kolei, którzy posiadali uprawnienia do otrzymywania bezpłatnego węgla, mogą ubiegać się o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego. Prawo to przysługuje również członkom rodziny pobierającym rentę rodzinną po byłym pracowniku kolei. Aby skorzystać z tego świadczenia, należy złożyć wniosek w odpowiednim miejscu. Ekwiwalent ten to równowartość pieniężna 1800 kg węgla kamiennego rocznie.

Wcześniej prawo do dodatku emerytalnego dla sołtysów było uzależnione od osiągnięcia wieku emerytalnego i pełnienia funkcji przez co najmniej dwie kadencje (nie mniej niż 8 lat). Nowe regulacje, które weszły w życie w połowie września 2024 roku, złagodziły te warunki, dając większej liczbie byłych sołtysów możliwość skorzystania z tego świadczenia.

Zmiany w przepisach dotyczące dodatku emerytalnego dla sołtysów są korzystne dla wielu osób. Od teraz, aby otrzymać dodatek, wystarczy mieć co najmniej siedem lat stażu sołtysowskiego, niezależnie od tego, kiedy pełniło się tę funkcję. Co więcej, osoby, które wcześniej nie spełniały starych kryteriów, mają teraz nową szansę na uzyskanie świadczenia.

Prawo do dodatku emerytalnego przysługuje jedynie byłym sołtysom o nienagannej przeszłości karnej. Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia jest złożenie wniosku w regionalnym oddziale KRUS oraz przedstawienie zaświadczenia wójta potwierdzającego co najmniej siedem lat pełnienia funkcji sołtysa. Dodatek w 2024 roku wynosi 336,26 zł.