Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Zgodnie z informacjami dostępnymi na infor.pl, od 1 września 2024 roku nauczyciele spełniający określone kryteria mogą przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Warunkiem koniecznym jest rozwiązanie stosunku pracy na własny wniosek lub zaistnienie innych, ściśle określonych okoliczności. Nowe przepisy obejmują osoby, które podjęły pracę w sektorze oświaty przed 1 stycznia 1999 roku i posiadają co najmniej 30-letni staż ubezpieczeniowy, w tym minimum 20 lat pracy na stanowisku pedagogicznym. Nauczyciele mogą przejść na wcześniejszą emeryturę:

od 1 września 2024 roku, jeśli urodzili się przed 1 września 1966 roku,

od 1 września 2025 roku, jeśli urodzili się między 1 września 1966 roku a 31 sierpnia 1969 roku,

od 1 września 2026 roku, jeśli urodzili się po 31 sierpnia 1969 roku.

Wcześniejsza emerytura dla służb mundurowych

Funkcjonariusze służb mundurowych, takich jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Straż Graniczna, mają prawo do emerytury po przepracowaniu co najmniej 25 lat. Ta regulacja dotyczy osób, które rozpoczęły służbę po 31 grudnia 2012 roku. Warunek dotyczący wieku emerytalnego został zniesiony, co oznacza, że funkcjonariusze mogą przejść na emeryturę niezależnie od osiągnięcia 55. roku życia. Pierwsi funkcjonariuszy objęci tą zmianą będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania najwcześniej w 2037 roku.

Emerytura stażowa

Na początku 2024 roku posłowie złożyli projekt ustawy, który miałby umożliwić wcześniejsze przejście na emeryturę osobom, które pracowały odpowiednio długo (35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn). Chodzi o tzw. emeryturę stażową. Projekt ten dotyczy przede wszystkim osób urodzonych po 1948 roku. Aby skorzystać z takiej emerytury, wysokość świadczenia musiałaby być co najmniej równa minimalnej emeryturze. Projekt zakładał również możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę dla rolników.

Emerytura pomostowa

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje osobie, która spełnia wszystkie poniższe warunki:

Data urodzenia po 31 grudnia 1948 roku.

Okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze co najmniej 15 lat.

Osiągnięcie odpowiednio wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 roku.

Prace w szczególnych warunkach to prace narażające na długotrwałe oddziaływanie szkodliwych czynników, takich jak substancje chemiczne, promieniowanie, hałas czy wibracje. Te czynniki, z biegiem czasu, mogą prowadzić do poważnych chorób zawodowych, uniemożliwiających kontynuowanie pracy na dotychczasowym stanowisku. Prace w szczególnych warunkach to prace pod ziemią, na wodzie i pod wodą, w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu, bardzo ciężkie prace fizyczne, w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym. Przykłady pracy w szczególnych warunkach to: zatrudnienie w kopalniach, działalność ratownicza w górach, a także zajęcia związane z niebezpiecznymi substancjami, takimi jak azbest, ołów czy kadm.

Prace o szczególnym charakterze to prace wymagające utrzymania wysokiej sprawności psychofizycznej przez długi czas. Wykonywanie takich prac wymaga ciągłej uwagi, szybkiej reakcji i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Z wiekiem zdolności te mogą ulegać pogorszeniu, co może prowadzić do zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa zarówno pracownika, jak i innych osób. Do pracy o szczególnym charakterze zaliczamy: służbę celną i inne organy kontrolne, pracę twórczą artystów i dziennikarzy, działalność nauczycielską oraz służbę wojskową.