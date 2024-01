Składka ZUS. Do kogo trafiają nasze pieniądze i czym jest OFE?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, składka emerytalna wynosi obecnie 19,52 proc. podstawy wymiaru, z czego 12,22 proc. trafia na konto w ZUS, 4,38 proc. na subkonto w ZUS, a 2,92 proc. - zależnie od naszej decyzji – do OFE lub również na subkonto w ZUS. OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne, zostały wprowadzone reformą systemu emerytalnego z 1999 r. Początkowo uczestnictwo w nich było obowiązkowe dla wszystkich osób ubezpieczonych urodzonych po 1968 r. oraz dla każdej nowej osoby wchodzącej na rynek pracy.

OFE działają na rynku finansowym i – w przeciwieństwie do ZUS – inwestują pieniądze przekazane im ze składek. Nie mogą jednak robić w sposób dowolny, muszą przestrzegać określonych zasad. OFE mogą pomnożyć nasze oszczędności, ale istnieje też ryzyko, że stracą one na wartości. Dla porównania – nasze oszczędności w ZUS są waloryzowane. To mechanizm, który przeciwdziała utracie ich realnej wartości.

Reklama

Reklama

Okienko transferowe ZUS-OFE. Na czym polega?

Od 2014 r. uczestnictwo w OFE jest dobrowolne. Wtedy też ubezpieczeni po raz pierwszy mogli zdecydować, czy chcą, by 2,92 proc. ich składki trafiało nadal do OFE, czy ma być odkładane na subkonto w ZUS. Chodziło o przekazywanie wszystkich nowych składek. Te, które już trafiły do OFE wcześniej pozostały w nich i Fundusze nadal nimi zarządzają.

Drugie okienko transferowe nastąpiło w 2016 r. Była to okazja dla wszystkich ubezpieczonych dla ewentualnej zmiany decyzji (można było wrócić do OFE lub przeciwnie – zdecydować się na to, żeby całość składki trafiała do ZUS-u). Okienko transferowe było również okazją na przystąpienie do wybranego OFE dla osób, które po podjęciu pierwszej pracy nie przystąpiły do niego w ustawowym terminie. Trzecie okienko transferowe zostało zaplanowane na 2020 r., ale z powodu pandemii się nie odbyło. Ponieważ przepis przewidują, że okienka transferowe ZUS-OFE mają być otwierane co cztery lata, w tym roku wypada kolejny termin.

Okienko transferowe ZUS-OFE 2024. Kto może z niego skorzystać?

Okienko transferowe ZUS-OFE 2024 powinno być otwarte od 1 kwietnia do 31 lipca. Jeżeli przepisy się nie zmienią, w tym okresie osoby mające obowiązek odprowadzania składki emerytalnej będą mogły zdecydować, co w najbliższych latach (przynajmniej do kolejnego okienka) ma się stać z częścią tej składki. Przypomnijmy – cała składka to 19,52 proc. podstawy wymiaru. Ubezpieczeni mogą samodzielnie zdecydować w zakresie 2,92 proc. Warto też podkreślić jeszcze raz, że decyzja rodzi skutek na przyszłość, dotyczy wyłącznie nowych składek. Nie możemy zadecydować o tych środkach, które już trafiły do ZUS lub OFE.

Kogo dotyczy okienko transferowe ZUS-OFE?

W ramach okienka transferowego ZUS-OFE:

osoby, których całość składki do tej pory trafiała do ZUS-u mogą zdecydować, że chcą, by od drugiej połowy br. 2,92 proc. podstawy wymiaru ich składki trafiało do wybranego OFE ;

; osoby, których część składki była przekazywane do OFE mogą zdecydować, że chcą, by całość trafiała do ZUS-u ;

; w oświadczeniu można też zaznaczyć opcję, że chce się przekazywać składkę do innego OFE niż do tej pory (ale uwaga, samo złożenie oświadczenia do ZUS-u nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy z nowym OFE, trzeba to zrobić samodzielnie);

(ale uwaga, samo złożenie oświadczenia do ZUS-u nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy z nowym OFE, trzeba to zrobić samodzielnie); osoby, które po podpisaniu pierwszej w życiu umowy skutkującej obowiązkiem odprowadzania składek nie zdecydowały się na przystąpienie do OFE w ustawowym terminie, mogą to zrobić w ramach okienka transferowego; również w tym przypadku samo złożenie oświadczenie do ZUS-u nie wystarczy, trzeba podpisać umowę z wybranym OFE.

Jeżeli ktoś nie chce wprowadzać zmian w dotychczasowym sposobie podziału składki emerytalnej, nie musi składać żadnego oświadczenia.

Jak skorzystać z okienka transferowego ZUS-OFE 2024?

Jeżeli przepisy się nie zmienią, można się spodziewać, że w tym roku z okienka transferowego będzie można skorzystać składając do ZUS-u oświadczenia o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Taką formę miało to w poprzednim razem, czyli w 2016 r .Wtedy oświadczenie można było przekazać do ZUS-u osobiście, za pośrednictwem Poczty, drogą elektroniczną – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE) lub przy wykorzystaniu urzędomatów.