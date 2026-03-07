Dwie emerytury dla Polaków po pracy w Niemczech

Jak wyjaśnia ZUS, osoby, które pracowały w kilku państwach UE lub EFTA, mogą otrzymywać emerytury z każdego z tych krajów. Trzeba jednak spełnić wymogi emerytalne obowiązujące w przepisach danego państwa.

Reklama

Jak wyjaśnia serwis "PolskiObserwator", ten kto pracował w Polsce i w Niemczech, może pobierać emeryturę polską za lata składkowe w Polsce oraz emeryturę niemiecką za okres pracy w Niemczech. "Każda instytucja wylicza świadczenie osobno, według własnych przepisów" - podano.

Emerytura za pracę za granicą. ZUS wyjaśnia

Ważne ZUS dodatkowo tłumaczy, że: osoba, która pracowała 20 lat w Polsce i 15 lat w Niemczech, po osiągnięciu wieku emerytalnego w obu krajach otrzyma dwa świadczenia - polskie z ZUS i niemieckie z Deutsche Rentenversicherung.

Jeden wniosek wystarczy

Ten kto mieszka w Polsce, nie musi składać kilku wniosków w każdym kraju, w którym pracował. Trzeba jedynie złożyć jeden wniosek w ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam przekaże dokumenty do danych instytucji ubezpieczeniowych wszystkich państw, w których wnioskodawca był ubezpieczony.

A, co z tymi którzy nie przepracowali w Polsce wystarczająco dużo lat, by nabyć prawo do polskiej emerytury? Ty pomogą przepisy o sumowaniu okresów ubezpieczenia.

ZUS tłumaczy, że jeśli polski staż ubezpieczeniowy okaże się zbyt krótki, instytucja doliczy okresy ubezpieczenia z innych państw UE lub EFTA. Czyli osoba, która np. pracowała w Polsce tylko kilka lat, a resztę przepracowała w Niemczech, może mimo wszystko uzyskać prawo do polskiego świadczenia.

Wyjaśniono, że podobnie jest jeśli chodzi o renty z tytułu niezdolności do pracy. "Jeśli niezdolność do pracy powstała w okresie ubezpieczenia w innym państwie UE, ZUS uznaje ten warunek za spełniony - wyjaśniono.

Źródło: Polskiobserwator