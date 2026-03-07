ZUS co roku waloryzuje świadczenie przedemerytalne, aby dopasować je do rosnących kosztów życia. Od 1 marca 2026 roku świadczenie wzrośnie o 5,3 proc. Według szacunków nowa wysokość świadczenia wyniesie około 1993,76 zł brutto. Podwyżka następuje automatycznie, więc osoby, które już pobierają świadczenie, nie muszą składać dodatkowych wniosków o waloryzację.

Świadczenie przedemerytalne 2026. Kto otrzyma pieniądze?

Zanim ZUS przeanalizuje Twoją indywidualną sytuację, musisz spełnić trzy podstawowe wymogi, które dotyczą każdego kandydata:

180 dni na zasiłku: Przez co najmniej pół roku musisz pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Fakt ten potwierdzasz zaświadczeniem z urzędu pracy.

Status bezrobotnego: W momencie składania wniosku nadal musisz figurować w rejestrach urzędu pracy.

Brak odmowy pracy: W okresie pobierania zasiłku nie mogłeś bez uzasadnionej przyczyny odmówić przyjęcia propozycji zatrudnienia lub prac interwencyjnych.

Oprócz warunków ogólnych ZUS sprawdza Twój wiek, staż pracy oraz powód utraty ostatniego zatrudnienia. Prawo do pieniędzy zyskasz, jeśli Twój pracodawca zlikwidował zakład lub ogłosił upadłość. Musisz mieć przepracowane co najmniej 6 miesięcy u tego pracodawcy, osiągnąć wiek: 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni), posiadać staż pracy: 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni).

Gdy tracisz pracę z winy firmy (np. redukcja etatów), wymogi stażowe są wyższe: 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) przy stażu odpowiednio 30 i 35 lat. Świadczenie dostaniesz bez względu na wiek, jeśli Twój staż wynosi 35 lat (kobiety) lub 40 lat (mężczyźni).

Osoby prowadzące firmę również mogą liczyć na wsparcie. Musisz prowadzić działalność gospodarczą nieprzerwanie przez 24 miesiące, opłacać składki i ogłosić upadłość (potwierdzoną przez sąd) po ukończeniu 56/61 lat.

Koniec renty lub świadczeń opiekuńczych

Świadczenie przysługuje także osobom, które straciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (pobieranej przez min. 5 lat) lub przestały pobierać świadczenia opiekuńcze (np. pielęgnacyjne), o ile spełniają wymogi wieku i stażu.

Świadczenie przedemerytalne. 30 dni na wniosek

ZUS rygorystycznie przestrzega terminów. Wniosek o świadczenie przedemerytalne musisz złożyć w ciągu 30 dni od dnia, w którym urząd pracy wydał zaświadczenie o 180-dniowym pobieraniu zasiłku. Przekroczenie tego terminu zazwyczaj kończy się decyzją odmowną. Tylko w wyjątkowych przypadkach ZUS może przywrócić termin na Twój wniosek.

Czy można dorabiać do świadczenia przedemerytalnego?

Tak, ale istnieją limity. Od 1 marca 2026 r. obowiązują nowe progi. Jeśli Twoje dodatkowe przychody przekroczą 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (szacunkowo 2045,50 zł brutto), ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.