Adam Nycz złożył petycję, która wywołała lawinę komentarzy w całym kraju. Autor proponuje proste rozwiązanie: państwo powinno wypłacać seniorom 800 zł dodatku do emerytury za każde dziecko, które wychowali. Jest jednak jeden warunek – dziecko musi obecnie pracować i płacić podatki w Polsce.

Pomysłodawca uważa, że to sprawiedliwa rekompensata. Dzisiejsi seniorzy wychowywali swoje dzieci w czasach, gdy państwo nie oferowało żadnych programów wsparcia. Dziś ich dorosłe dzieci tworzą dochód narodowy i finansują system emerytalny. Autorzy petycji widzą w tym formę "emerytury obywatelskiej" za realny wkład w rozwój społeczeństwa.

Argumenty autorów petycji są konkretne i uderzają w czułe punkty systemu. Dzisiejsi rodzice otrzymają od państwa łącznie ponad 172 tysiące złotych na jedno dziecko do jego 18. roku życia. Emeryci zwracają uwagę na trzy kluczowe problemy. Kiedy sami byli rodzicami, nie dostali od państwa żadnej pomocy finansowej. Świadczenia seniorów rosną wolniej niż średnia pensja w kraju. Emerytury są obciążone podatkami, co przy rosnących kosztach życia mocno uderza w domowe budżety.

800 plus dla seniora. Resort Rodziny reaguje

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zajęło już stanowisko w tej sprawie, ale nie mamy dobrych wiadomości dla entuzjastów pomysłu. Urzędnicy podkreślają, że program "Rodzina 800 plus" ma wspierać rodziców w bieżącym wychowywaniu dzieci. Kluczowy argument resortu jest prosty: obecne prawo nie przewiduje wypłat za trud wychowawczy sprzed lat. Ministerstwo skupia się na waloryzacji już istniejących świadczeń i unikaniu deklaracji o nowych, kosztownych programach.

Dodatki dla seniorów w 2026 roku

Choć "800 plus dla seniora" to na razie tylko postulat, emeryci mogą już teraz korzystać z innych form wsparcia. Oto co realnie wypłaca ZUS:

Świadczenie uzupełniające (500 plus dla niesamodzielnych): To dodatek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Możesz otrzymać do 500 zł miesięcznie, jeśli Twoja emerytura wraz z dodatkami nie przekracza 2552,39 zł brutto. Musisz złożyć wniosek (druk ESUN).

(500 plus dla niesamodzielnych): To dodatek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Możesz otrzymać do miesięcznie, jeśli Twoja emerytura wraz z dodatkami nie przekracza 2552,39 zł brutto. Musisz złożyć wniosek (druk ESUN). Dodatek pielęgnacyjny: Od 1 marca 2026 r. świadczenie to wyniesie 365,91 zł. ZUS przyzna Ci je automatycznie, gdy skończysz 75 lat. Jeśli jesteś młodszy, możesz je dostać tylko wtedy, gdy lekarz stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

800 plus dla seniora. Czy projekt ma szansę na realizację?

Sytuacja jest skomplikowana. Z jednej strony petycja trafiła do Sejmu i zyskała zainteresowanie posłów. Z drugiej – koszty są astronomiczne. Wprowadzenie programu "800 plus dla seniora" kosztowałoby budżet państwa około 43 miliardy złotych rocznie. Dla porównania, cały program 800 plus dla dzieci to koszt ok. 64 mld zł. Prezydent Karol Nawrocki obiecał podwyżki emerytur, co daje seniorom pewną nadzieję na zmiany. Jednak na obecnym etapie ministerstwo nie planuje żadnych prac legislacyjnych nad tym konkretnym dodatkiem. Seniorzy muszą na razie polegać na 13. i 14. emeryturze oraz corocznej waloryzacji świadczeń.