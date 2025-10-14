Program "500 plus na psa i kota" nie polega na wypłacie gotówki właścicielom. Jest to bezpośrednie dofinansowanie zabiegów. Program refunduje koszty zabiegów, takich jak sterylizacja, kastracja oraz czipowanie. Środki trafiają bezpośrednio do gabinetów weterynaryjnych, które wystawiają fakturę urzędowi miasta lub gminy. Opiekun czworonoga pokrywa jedynie koszt, który wykracza poza kwotę dofinansowania. Główny cel akcji to zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt oraz ułatwienie odnalezienia zaginionych pupili (dzięki czipowaniu).

500 plus na psa i kota. Jakie warunki trzeba spełnić?

Każda gmina indywidualnie ustala zasady, ale istnieje kilka uniwersalnych wymogów. Opiekun musi być mieszkańcem gminy, w której program funkcjonuje, lub mieć dowód stałych związków z danym miejscem. Program ma zazwyczaj limity dotyczące wieku i zdrowia zwierząt. Z dofinansowania nie skorzystają zwierzęta, które:

Nie ukończyły 6. miesiąca życia (minimum to zazwyczaj 6 miesięcy, a w Warszawie 12 tygodni dla czipowania).

Nie zostały zakwalifikowane przez weterynarzy do przeprowadzenia znieczulenia ogólnego.

Wiele gmin wprowadza obowiązek czipowania psów i kotów. W przypadku psów wymagane jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Z dofinansowania można skorzystać raz lub dwa razy w roku, w zależności od lokalizacji.

Bezpłatna kastracja i czipowanie

Warszawa finansuje kompleksowe zabiegi, które ułatwiają opiekę i zwiększają bezpieczeństwo zwierząt.

Czipowanie : Akcja umożliwia bezpłatne elektroniczne znakowanie psów i kotów. Właściciel musi wypełnić wniosek i okazać dokumenty (dowód tożsamości, prawo do zwierzęcia). Dane trafiają do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL, co umożliwia szybkie odnalezienie zagubionego pupila.

: Akcja umożliwia bezpłatne elektroniczne znakowanie psów i kotów. Właściciel musi wypełnić wniosek i okazać dokumenty (dowód tożsamości, prawo do zwierzęcia). Dane trafiają do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL, co umożliwia szybkie odnalezienie zagubionego pupila. Kastracja: Miasto finansuje standardowe zabiegi kastracji (maksymalnie dwa zwierzęta rocznie na właściciela). Koszt obejmuje wizytę kwalifikującą, sam zabieg w narkozie, opiekę pooperacyjną oraz zdjęcie szwów.

Miasto nie pokrywa kosztów dodatkowych badań (np. EKG, RTG) ani leczenia ewentualnych powikłań pooperacyjnych (np. ropomacicze). Weterynarz może odmówić wykonania zabiegu, jeśli zwierzę jest chore lub niewłaściwie przygotowane. Zabiegi zmniejszają niekontrolowaną agresję, eliminują nieplanowane ciąże oraz ograniczają ryzyko zachorowania na groźne schorzenia układu rozrodczego i nowotwory.

Ostatni moment na zgłoszenie

Aby skorzystać z dofinansowania, należy działać szybko. Właściciel musi zgłosić się do urzędu gminy lub skorzystać z gabinetu weterynaryjnego współpracującego z programem (w zależności od lokalnych zasad). Urząd udzieli szczegółowych informacji o dostępności środków i warunkach. W wielu gminach i miastach nabór do programu trwa do 30 listopada 2025 roku (lub do wyczerpania środków). Oznacza to, że właściciele mają mało czasu na skorzystanie z dofinansowania.