Autor petycji konkretnie wskazuje na grupę, od której należy zacząć zrównywanie wieku emerytalnego. Petycja proponuje podnieść ustawowy wiek emerytalny bezdzietnych kobiet do 65 lat jako pierwszy etap reformy. Autor stwierdza, że brak jest przesłanek społecznych czy biologicznych, które uzasadniałyby wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej w przypadku kobiet bezdzietnych. Obecnie kobiety w Polsce przechodzą na emeryturę wcześniej niż mężczyźni, mimo że statystycznie żyją średnio o 7,5 roku dłużej.

Petycja podkreśla pilną potrzebę reformy, wskazując na zagrożenia dla stabilności państwa. Polska stoi w obliczu poważnych wyzwań: gwałtownego starzenia się społeczeństwa, spadku liczby narodzin oraz liczby osób w wieku produkcyjnym. System emerytalny jest coraz bardziej obciążony. Bez podjęcia "odpowiedzialnych decyzji" polskiej gospodarce oraz społeczeństwu grożą "szczególnie niebezpieczne konsekwencje". Autor zaznacza, że wprowadzenie zmian wymaga "odwagi politycznej i dalekowzroczności", nawet jeśli "oznacza to wprowadzenie zmian niepopularnych".

Stopniowe wprowadzanie reformy

Petycja wskazuje na korzyści płynące ze stopniowego wprowadzania zmian i cele długoterminowe. Stopniowe wprowadzanie reformy ma pozwolić społeczeństwu "oswoić się z nowymi zasadami i przygotować grunt pod dalsze, niezbędne kroki w kierunku podwyższania wieku emerytalnego". Działania zmierzają do "stopniowego zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn" oraz stworzenia "sprawiedliwego i racjonalnego systemu emerytalnego".