Emerytura honorowa stanowi dodatek do wszelkich innych pobieranych świadczeń i przysługuje wąskiej grupie Polaków. Świadczenie otrzyma każda osoba, która ukończyła 100 lat życia. Jest to jedyny i bezwzględny warunek. ZUS nie bierze pod uwagę stażu pracy ani posiadania prawa do standardowej emerytury lub renty. Świadczenie przysługuje niezależnie od tego, czy stulatek był osobą pracującą, czy też nie. Status finansowy oraz inne źródła dochodu również nie mają znaczenia.

Świadczenie otrzymają polscy obywatele, którzy są beneficjentami ZUS lub KRUS. Osoby te muszą pobierać już jakieś świadczenie, lub muszą udowodnić swój wiek, jeśli wcześniej nie miały kontaktu z systemem ubezpieczeń. Emerytura honorowa to dodatek, a nie klasyczne świadczenie emerytalne. Jej wysokość nie zależy od indywidualnych składek seniora.

Emerytura honorowa 2025. Ile wynosi?

Kwota emerytury honorowej regularnie rośnie i podlega corocznej waloryzacji na takich samych zasadach jak standardowe emerytury. Od 1 stycznia 2025 roku kwota świadczenia wynosiła 6 246,13 zł brutto. Po pierwszej corocznej waloryzacji, która ma miejsce 1 marca 2025 r., świadczenie wzrośnie do 6 589,67 zł brutto. Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi. Oznacza to, że w kolejnych latach emerytura honorowa będzie systematycznie rosła.

Emerytura honorowa. Jak się o nią ubiegać?

ZUS i KRUS maksymalnie upraszczają proces przyznawania tego świadczenia, działając z urzędu. W zdecydowanej większości przypadków ZUS przyznaje świadczenie automatycznie, czyli z urzędu, bez konieczności składania wniosku przez seniora lub jego opiekunów. ZUS posiada wszystkie dane dotyczące wieku i adresu osoby, która pobiera już jakiekolwiek świadczenie emerytalno-rentowe.

Wniosek jest konieczny tylko w jednej, specyficznej sytuacji: jeśli osoba ukończyła 100 lat i nie pobierała wcześniej żadnych świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub KRUS (np. nigdy nie pracowała, a jej życiorys nie wiązał się z ubezpieczeniem). W takim wypadku musi zgłosić się do ZUS. W wyjątkowych sytuacjach, gdy konieczne jest złożenie wniosku, do ZUS należy dołączyć dokument potwierdzający wiek (najczęściej akt urodzenia). Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w najbliższej placówce ZUS.

W przeciwieństwie do tradycyjnej emerytury, której wysokość zależy bezpośrednio od stażu pracy i sumy zgromadzonych składek, świadczenie honorowe nie ma charakteru ubezpieczeniowego. Wypłacają je Skarb Państwa i ZUS/KRUS, niezależnie od indywidualnego wkładu seniora do systemu. Kwota rzędu 6 600 zł brutto to istotny zastrzyk finansowy, który pokrywa rosnące koszty opieki i wydatków medycznych, które wzrastają wraz z wiekiem. W wielu przypadkach świadczenie to podwaja lub potraja minimalne emerytury.