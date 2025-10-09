Świadczenie stanowi docenienie trudu wychowawczego w rodzinach wielodzietnych. Warunkiem jest osiągnięcie wieku emerytalnego i brak niezbędnych środków utrzymania. Świadczenie trafia do osób, które urodziły i wychowały (lub tylko wychowały) co najmniej czworo dzieci, a nie nabyły prawa do emerytury lub ich emerytura jest niższa od najniższej. Wnioski mogą składać kobiety po ukończeniu 60 lat oraz mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Choć program jest znany jako "Mama 4+", świadczenie może otrzymać ojciec, jeśli matka dziecka zmarła, porzuciła dzieci lub długotrwale zaprzestała ich wychowywania.

Świadczenie przysługuje wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce, które miały tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium Polski przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16. roku życia). Uzyskanie prawa do tego świadczenia nie wymagało wcześniejszego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Ile wynosi?

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest powiązana z kwotą najniższej emerytury. Od 1 marca 2025 roku wysokość świadczenia odpowiada kwocie najniższej emerytury, która wynosi 1878,91 zł brutto. Jeżeli osoba pobiera już świadczenie (np. emeryturę) niższe od kwoty najniższej emerytury, świadczenie "Mama 4+" uzupełni to pobierane świadczenie do wysokości najniższej emerytury. W przypadku osób, które nie mają prawa do żadnego świadczenia, wysokość odpowiada pełnej kwocie najniższej emerytury. Świadczenie jest corocznie waloryzowane.

"Mama 4 plus". Jak złożyć wniosek do ZUS lub KRUS?

Aby otrzymać świadczenie, musisz złożyć wniosek wraz z niezbędną dokumentacją do odpowiedniej instytucji. Wniosek należy złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do wniosku musisz dołączyć informację o numerach PESEL dzieci oraz oświadczenie o swojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej. Dla dzieci urodzonych poza Polską dołącz zagraniczny dokument stanu cywilnego. ZUS lub KRUS rozpatrzy każdy wniosek indywidualnie, wydając decyzję administracyjną. Instytucja zbada m.in. Twoją sytuację dochodową. Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym ZUS/KRUS wydał decyzję, ale nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.