Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, podpisała rozporządzenia, które rewolucjonizują dostęp do wsparcia dla rodziców po poronieniu. Przekonaj się, co dokładnie zmienia się w prawie i jak te modyfikacje wpłyną na wsparcie dla tysięcy rodzin w najtrudniejszych chwilach.

Dramat poronienia i biurokratyczny absurd

Nawet 30 tysięcy kobiet rocznie mierzy się z poronieniem. To traumatyczne doświadczenie, które powinno być otoczone empatią i wsparciem ze strony państwa. Niestety, dotychczasowe przepisy zamiast pomagać, często mnożyły problemy, stawiając cierpiących rodziców przed biurokratycznym murem. Najbardziej jaskrawym przykładem była niemożność skorzystania ze skróconego urlopu po stracie dziecka (formalnie urlopu macierzyńskiego) oraz zasiłku pogrzebowego, jeżeli nie zdążyły Państwo poznać płci dziecka.

Sytuacja była szczególnie dotkliwa w przypadku poronień przed 16. tygodniem ciąży, kiedy to ustalenie płci dziecka jest praktycznie niemożliwe bez kosztownych badań DNA, a i one nie zawsze są jednoznaczne. Co więcej, wspomniane badania nie są refundowane, a ich cena wykonania prywatnie to nawet 400-700 złotych. To dodatkowe obciążenie finansowe w momencie, gdy rodzice powinni skupić się na przeżywaniu żałoby i wspieraniu się nawzajem.

Zmieniamy prawo, likwidujemy absurdy

Koniec z krzywdzącymi absurdami prawnymi. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, podpisała dwa rozporządzenia mające rozwiązać ten problem. Jedno rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego, a drugie zmiany w zakresie zasiłku pogrzebowego. To konkretne kroki w kierunku humanizacji przepisów i dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb rodziców w żałobie.

Co się zmieni dla rodziców po stracie dziecka?

Nowe rozporządzenia wprowadzają kluczowe zmiany, które znacząco ułatwią rodzicom dostęp do należnych świadczeń i wsparcia. Główne zmiany obejmują:

• Nowy dokument uprawniający do wypłaty zasiłku: Rozporządzenia wprowadzają nowy dokument uprawniający do wypłaty zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku pogrzebowego.

• Zaświadczenie od lekarza specjalisty: Zaświadczenie lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w tej dziedzinie będą wydawane na podstawie dokumentacji medycznej albo położniczej o martwym urodzeniu.

• Brak znaczenia czasu trwania ciąży i dodatkowe dokumenty: Zaświadczenia wydawane będą bez względu na czas trwania ciąży, na podstawie dokumentacji medycznej potwierdzającej ciążę, a w przypadku zasiłku pogrzebowego dopuszczalne jest przedstawienie również karty zgonu.

Tym samym rozporządzenia zrównują uprawnienia matek dzieci martwo urodzonych w dostępie do skróconego urlopu po stracie dziecka (formalnie urlopu macierzyńskiego) i świadczeń związanych z martwym urodzeniem dziecka (zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego), bez względu na kryterium możliwości ustalenia płci takich dzieci. Państwo w najtrudniejszych momentach ma pomagać, a nie utrudniać życie.

Kluczową zmianą jest zniesienie wymogu ustalenia płci dziecka dla skorzystania z urlopu macierzyńskiego po stracie oraz zasiłku pogrzebowego. Nowe przepisy wprowadzają zaświadczenia lekarskie o martwym urodzeniu, wydawane bez względu na czas trwania ciąży, co znacząco ułatwi rodzicom dostęp do należnych świadczeń w tych niezwykle trudnych chwilach. To krok w stronę bardziej empatycznego i sprawiedliwego systemu wsparcia.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Rozporządzenia wejdą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zasiłek pogrzebowy i trybu jego składania

