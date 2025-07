Dodatek węglowy był i wciąż jest ważnym wsparciem dla wielu gospodarstw domowych w Polsce. Jednak jego zasady, choć wydają się proste, kryją pułapki. Poznaj ukryte niuanse, by w pełni wykorzystać przysługujące ci wsparcie i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

1. Nawet jeśli masz kilka źródeł ciepła, liczy się tylko jedno

Wiele gospodarstw domowych w Polsce posiada kilka źródeł ciepła. Możesz mieć piec na węgiel, ale też dodatkowo ogrzewanie gazowe, pompę ciepła czy ogrzewanie elektryczne. Ważne jest to, że dodatek węglowy przysługuje tylko na jedno gospodarstwo domowe i tylko na jedno źródło ciepła, które jest zgłoszone jako główne.

Jeśli posiadasz piec węglowy i zgłosiłeś go jako główne źródło ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), ale masz też np. piec gazowy i to on faktycznie ogrzewa twój dom, możesz mieć problem. Kluczowe jest to, co jest wpisane w CEEB jako główne źródło ogrzewania. To na podstawie tego wpisu samorząd weryfikuje twoje prawo do dodatku.

Przykład Pani Anna posiada dom ogrzewany głównie piecem na pellet, ale ze względu na wysokie ceny, postanowiła tymczasowo używać starego pieca węglowego i liczyć na dodatek. Zgłosiła piec węglowy w CEEB. W jej przypadku dodatek przysługiwałby na podstawie tego zgłoszenia. Jednak gdyby zgłosiła w CEEB piec na pellet, a węgla używała tylko awaryjnie, nie kwalifikowałaby się do dodatku węglowego, mimo że fizycznie używałaby węgla. Ważny jest wpis w CEEB.

2. Zmiana źródła ciepła może pozbawić cię dopłaty

Wiele rodzin w obliczu kryzysu energetycznego zdecydowało się na zmianę sposobu ogrzewania domu. Jeśli zgłosiłeś piec węglowy jako główne źródło ciepła, a następnie zmieniłeś go np. na gazowy lub pompę ciepła i zaktualizowałeś wpis w CEEB przed terminem wypłaty dodatku, możesz stracić prawo do dopłaty.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe (węgiel, brykiet, pellet), kominek, koza, piec kaflowy, trzon kuchenny lub kuchnia węglowa, zasilane paliwem stałym, zgłoszone do CEEB. Jeśli dokonałeś zmiany źródła ciepła i zgłosiłeś ją w CEEB, a nie było to już źródło węglowe, możesz nie spełniać kryteriów.

Ważne Liczy się stan faktyczny i wpis w CEEB na dzień złożenia wniosku o dodatek (lub na określony dzień w przepisach). Jeśli zmieniłeś piec na inny i to zgłosiłeś, a potem okazało się, że jest dodatek węglowy, możesz już nie mieć do niego prawa.

Nawet jeśli pod jednym adresem zamieszkuje kilka rodzin i każda ma swoje oddzielne źródło ogrzewania na węgiel, dodatek węglowy przysługuje tylko jednemu gospodarstwu domowemu pod danym adresem. Zasada "jeden adres zamieszkania - jeden dodatek węglowy" jest rygorystycznie przestrzegana.

W przypadku wielu gospodarstw domowych pod jednym adresem (np. dwa niezależne mieszkania w jednym domu), dodatek wypłacany jest dla gospodarstwa, które jako pierwsze złożyło wniosek. Skutkuje to sporami między domownikami i utratą pieniędzy przez pozostałe rodziny. To jeden z najczęstszych powodów odrzucania wniosków lub problemów z wypłatą.

W przypadku współdzielenia budynku, rodziny muszą porozumieć się, kto złoży wniosek i kto będzie beneficjentem dodatku. Jeśli dojdzie do sporu, decyzja należy do gminy.

4. Pieniądze tylko dla głównych źródeł. Wyjątki i pułapki

Dodatek węglowy ma na celu wsparcie gospodarstw domowych, dla których węgiel jest podstawowym sposobem ogrzewania. Jeśli posiadasz piec węglowy, ale w CEEB zgłosiłeś inne źródło jako główne, np. gazowe czy elektryczne, to nawet jeśli dokupujesz węgiel, nie otrzymasz dodatku.

Dodatek jest ściśle powiązany z wpisem w CEEB i głównym źródłem ogrzewania, a nie z faktem zakupu węgla. Celem dodatku jest kompensacja wysokich kosztów paliwa stałego, ale tylko dla tych, którzy faktycznie opierają na nim swoje ogrzewanie.

Ważne Nawet posiadanie starej kuchni węglowej, kozy czy pieca kaflowego w piwnicy musi być zgłoszone w CEEB jako główne źródło ciepła, by przysługiwał dodatek. W innym wypadku, pieniądze nie trafią na twoje konto.

5. Brak zgłoszenia w CEEB. Miliony Polaków bez świadczeń!

To największa i najbardziej podstawowa pułapka! Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wcześniejsze zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jeśli nie dokonałeś tego wpisu, nawet jeśli palisz węglem od lat, nie masz prawa do dopłaty.

CEEB to system, który zbiera informacje o wszystkich źródłach emisji w budynkach. Było wiele akcji informacyjnych na ten temat, ale wciąż wielu właścicieli nieruchomości nie dokonało tego wpisu. Termin na zgłoszenie upłynął w czerwcu 2022 roku (dla istniejących źródeł ciepła). Nowe źródła trzeba zgłaszać w ciągu 14 dni od uruchomienia.

Konsekwencją braku wpisu w CEEB jest automatyczne odrzucenie wniosku o dodatek węglowy. Bez wpisu w CEEB, gmina nie ma podstawy do przyznania wsparcia.

Przed złożeniem wniosku koniecznie należy sprawdzić, czy zgłosiliśmy nasze źródło ogrzewania do CEEB. Można to zrobić online na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub w urzędzie gminy. Jeśli okaże się, że nie dokonaliśmy zgłoszenia źródła ciepła, warto zrobić to jak najszybciej. Chociaż termin na zgłoszenie "pod dodatek" minął, posiadanie prawidłowego wpisu w CEEB jest obowiązkowe i ważne dla innych celów (np. kontroli jakości powietrza).