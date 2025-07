To ostatni dzwonek, by skorzystać z funduszy unijnych na ten cel, ponieważ obecna perspektywa finansowa dobiega końca, a wraz z nią szansa na skorzystanie z tego konkretnego instrumentu wsparcia. Nie przegap tej unikalnej okazji, która może znacząco zmienić pozycję Twojego produktu na rynku!

Dla kogo jest to wsparcie i dlaczego jest tak ważne?

Program jest skierowany do szerokiego grona podmiotów, które aktywnie działają w sektorze żywnościowym i dążą do podniesienia świadomości na temat jakości, bezpieczeństwa, a także specyfiki regionalnej czy tradycyjnej żywności. W dzisiejszym świecie, gdzie półki sklepowe uginają się pod ciężarem różnorodnych produktów, samo stworzenie doskonałego wyrobu to dopiero połowa sukcesu. Kluczem do zdobycia serc i portfeli konsumentów jest skuteczna komunikacja i wyróżnienie się na tle konkurencji. To właśnie w tym obszarze wsparcie z PROW może okazać się nieocenione.

O wsparcie mogą ubiegać się między innymi:

• grupy producentów rolnych - to idealna okazja dla spółdzielni, związków producentów czy innych form zrzeszania się rolników, którzy chcą wspólnie promować swoje produkty, budując silną, rozpoznawalną markę zbiorową. Wspólne działania marketingowe są często poza zasięgiem pojedynczych gospodarstw, a dzięki programowi stają się realne;

•organizacje rolnicze i branżowe - instytucje reprezentujące interesy rolników lub określonych sektorów produkcji żywności (np. producenci miodu, owoców miękkich, serów regionalnych) mogą wykorzystać fundusze na ogólnopolskie kampanie podnoszące świadomość na temat korzyści płynących z wyboru polskich produktów;

•jednostki naukowe i badawcze - instytuty, uczelnie rolnicze czy wydziały nauk o żywieniu, które prowadzą działania informacyjne i promocyjne związane z żywnością, np. dotyczące wartości odżywczych, innowacyjnych metod przetwarzania czy korzyści dla zdrowia płynących ze spożywania konkretnych produktów;

•inne podmioty - takie jak stowarzyszenia czy fundacje, których statutowym celem jest promocja produktów rolnych i żywnościowych, szczególnie tych o unikalnym charakterze, związanych z dziedzictwem kulturowym lub ekologicznym.

Wsparcie jest szczególnie cenne dla tych, którzy chcą dotrzeć do szerszego grona odbiorców, budować markę regionalną lub narodową, a także edukować konsumentów o zaletach zdrowotnych, ekologicznych czy tradycyjnych metodach produkcji żywności. Wzrost świadomości i zaufania konsumentów do lokalnych i wysokojakościowych produktów jest kluczowy dla długoterminowego rozwoju polskiego rolnictwa.

Na co można przeznaczyć środki? Szeroki wachlarz możliwości

Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych poprzez ich skuteczną promocję. To nie tylko reklama w tradycyjnym rozumieniu, ale kompleksowe podejście do budowania wartości produktu w oczach konsumenta.

Program obejmuje szeroki wachlarz działań, które mogą być finansowane, pozwalając beneficjentom na elastyczne dostosowanie strategii do swoich potrzeb i specyfiki produktu:

•kampanie informacyjne i promocyjne - to fundament każdej strategii marketingowej. Finansowanie obejmuje realizację spotów reklamowych w mediach o szerokim zasięgu (telewizja, radio, internet), artykułów sponsorowanych w prasie branżowej i lifestylowej, czy materiałów prasowych, które docierają do opinii publicznej. Możliwe jest również prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych, co jest kluczowe w dotarciu do młodszych grup konsumentów;

•organizacja i udział w targach, wystawach i imprezach promocyjnych - bezpośredni kontakt z konsumentem i kontrahentem jest nieoceniony. Środki mogą pokryć koszty wynajmu atrakcyjnych stoisk na targach krajowych i międzynarodowych, przygotowania profesjonalnych materiałów promocyjnych (roll-upy, plansze informacyjne), organizowania degustacji, które pozwolą na bezpośrednie doświadczenie produktu, czy demonstracji jego zastosowań w praktyce.

•tworzenie materiałów marketingowych - profesjonalne materiały promocyjne są wizytówką każdego produktu. Wsparcie może objąć projektowanie i drukowanie estetycznych folderów, ulotek, plakatów, banerów, czy też modernizację i projektowanie innowacyjnych opakowań, które przyciągną uwagę na półce. W dobie cyfrowej gospodarki kluczowe jest również tworzenie i optymalizacja stron internetowych, rozwój aplikacji mobilnych czy interaktywnych prezentacji multimedialnych;

•działania edukacyjne - program kładzie nacisk na edukację konsumentów. Obejmuje to organizowanie warsztatów, szkoleń, paneli dyskusyjnych, czy specjalistycznych degustacji dla konsumentów, mających na celu podniesienie ich wiedzy na temat pochodzenia produktów rolnych, metod ich produkcji, wartości odżywczych oraz korzyści zdrowotnych i środowiskowych wynikających z ich wyboru. Edukacja buduje świadomego konsumenta, który docenia jakość i tradycję;

•badania rynkowe i analizy - aby skutecznie promować produkt, trzeba zrozumieć rynek. Fundusze mogą być przeznaczone na przeprowadzenie profesjonalnych badań rynkowych, analiz preferencji konsumentów, identyfikacji nisz rynkowych czy opracowanie najbardziej efektywnych strategii marketingowych dostosowanych do konkretnych grup docelowych;

• wspieranie rozwoju produktów regionalnych i tradycyjnych - Polska jest bogata w unikalne produkty regionalne. Program promuje produkty posiadające certyfikaty jakości (np. Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność) oraz wspiera promocję rolnictwa ekologicznego. To szansa na budowanie silnych marek bazujących na polskim dziedzictwie kulinarnym i zrównoważonej produkcji.

Jakie korzyści wynikają z udziału w programie? Wymierne efekty dla Twojej działalności

Udział w programie "Promowanie, informowanie i marketing żywności" to szereg wymiernych korzyści dla beneficjentów, które przekładają się na realny rozwój działalności.

Zwiększenie rozpoznawalności marki. Skuteczna promocja, finansowana ze środków unijnych, pozwala na dotarcie do nowych grup konsumentów, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Budowanie silnej pozycji marki to inwestycja w przyszłość.

Wzrost sprzedaży i zwiększenie obrotów. Lepsza widoczność produktu, pozytywny wizerunek i większa świadomość konsumentów przekładają się bezpośrednio na zwiększone zainteresowanie i wyższe obroty. Jest to kluczowy czynnik wpływający na rentowność gospodarstwa czy przedsiębiorstwa.

Budowanie zaufania konsumentów i lojalności. Działania informacyjne i edukacyjne, transparentność w komunikacji oraz promowanie wysokiej jakości pomagają w budowaniu wizerunku firmy jako wiarygodnego i odpowiedzialnego producenta. Zaufanie konsumenta to fundament długotrwałej relacji i lojalności wobec marki.

Wzmocnienie pozycji na rynku i przewaga konkurencyjna. Promocja produktów wysokiej jakości, zwłaszcza tych z certyfikatami, może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na tle innych podmiotów. Inwestowanie w marketing pozwala wyróżnić się z tłumu i stworzyć przewagę nad konkurencją.

Dostęp do profesjonalnych narzędzi marketingowych i ekspertyzy. Fundusze pozwalają na zatrudnienie specjalistów od marketingu, designerów, agencji reklamowych czy konsultantów, co często jest poza zasięgiem mniejszych podmiotów. Dzięki temu nawet niewielkie firmy mogą prowadzić kampanie na profesjonalnym poziomie.

Wsparcie innowacyjności. Program może wspierać również promocję nowych, innowacyjnych produktów czy rozwiązań technologicznych w rolnictwie i przetwórstwie żywności, co sprzyja rozwojowi całego sektora.

Nie przegap ostatniej szansy! Kluczowe terminy i procedura

Nabór wniosków trwa krótko – zaledwie od 25 lipca do 22 sierpnia 2025 roku. Ze względu na zakończenie perspektywy finansowej PROW 2014-2020, jest to jedna z ostatnich, jeśli nie ostatnia, szansa na skorzystanie z tego typu wsparcia. Nie będzie już kolejnych naborów w ramach tej konkretnej osi programu.

Proces składania wniosków odbywa się wyłącznie elektronicznie, co usprawnia i przyspiesza całą procedurę. Wszystkie niezbędne formularze i szczegółowe instrukcje dostępne są na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Warto już teraz zapoznać się z regulaminem naboru, przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak biznesplan promocji, kosztorysy działań, a także zadbać o kompletność i poprawność formalną wniosku. W razie wątpliwości zawsze warto skorzystać z bezpłatnych konsultacji oferowanych przez regionalne ośrodki doradztwa rolniczego lub bezpośrednio w oddziałach ARiMR.

Skuteczna promocja to klucz do sukcesu w dzisiejszym, dynamicznym i konkurencyjnym świecie żywności. Polscy producenci mają ogromny potencjał, a ich produkty – często bazujące na unikalnych recepturach i wysokiej jakości składnikach – zasługują na szerokie grono odbiorców. Skorzystaj z tej okazji, by Twój produkt zaistniał na rynku, dotarł do szerokiego grona konsumentów i zyskał należne mu uznanie! Nie pozwól, aby Twoja praca i pasja pozostały niedocenione.