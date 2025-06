Wielu Polaków zadaje sobie to pytanie co roku – czy w Boże Ciało można zrobić zakupy? To szczególnie istotne dla osób, które nie zdążyły wcześniej uzupełnić zapasów lub planują spotkanie z rodziną i potrzebują jeszcze czegoś z pobliskiego sklepu. Sprawdzamy, jak wygląda handel w Boże Ciało 2025 – czy to dzień wolny od handlu, które sklepy będą zamknięte, a które pozostaną otwarte, i czy rzeczywiście tylko Żabka może uratować sytuację?

Czy Boże Ciało jest dniem handlowym?

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z najważniejszych świąt katolickich, obchodzone w Polsce zawsze w czwartek, 60 dni po Wielkanocy. W 2025 roku wypada ono 19 czerwca. Choć niektóre święta kościelne nie wpływają na działalność handlu, w przypadku Bożego Ciała sytuacja jest jednoznaczna.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a tym samym nie jest dniem handlowym. Oznacza to, że większość dużych sklepów, galerii handlowych i marketów będzie tego dnia zamknięta. Wynika to z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, która obowiązuje w Polsce od marca 2018 roku.

Boże Ciało 2025: czy sklepy będą otwarte?

W czwartek, 19 czerwca 2025 roku, zdecydowana większość sklepów będzie zamknięta. Dotyczy to zarówno dużych sieci spożywczych, jak i centrów handlowych. Zakaz obejmuje między innymi takie sklepy jak:

Lidl,

Biedronka,

Carrefour,

Auchan,

Kaufland,

Netto,

Aldi,

galerie handlowe (z wyjątkiem punktów gastronomicznych i rozrywkowych).

Nie oznacza to jednak, że w Boże Ciało nie zrobimy zakupów w ogóle. Jak zawsze, są pewne wyjątki. Ustawa przewiduje możliwość prowadzenia sprzedaży przez osoby, które same są właścicielami sklepów lub przez placówki objęte wyjątkami ustawowo (np. stacje benzynowe, apteki, piekarnie czy sklepy w miejscach turystycznych).

Gdzie zrobimy zakupy w Boże Ciało 2025?

W Boże Ciało 2025, mimo obowiązującego zakazu handlu, nadal będzie można zrobić zakupy w kilku miejscach. Przede wszystkim wiele sklepów sieci Żabka będzie otwartych – dzięki franczyzowemu modelowi działania, placówki te mogą być prowadzone przez właścicieli, którzy osobiście staną za ladą. Ostateczne godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od lokalizacji, ale większość z nich działa nawet w święta. Zakupy będzie można zrobić również na stacjach benzynowych,takich jak Orlen, BP czy Shell, gdzie znajdziemy podstawowe produkty spożywcze, napoje i przekąski. Otwarte mogą być także niektóre prywatne sklepy osiedlowe – pod warunkiem, że obsługuje je właściciel lub jego najbliższa rodzina. W wielu miastach funkcjonują również piekarnie i cukiernie, które kontynuują działalność nawet w dni świąteczne, szczególnie w rejonach turystycznych. Dostępne będą również apteki pełniące dyżury, których lista zwykle publikowana jest lokalnie, oraz sklepy zlokalizowane na dworcach kolejowych i lotniskach, gdzie zakaz handlu nie obowiązuje.

Czy w Boże Ciało Lidl i Biedronka będą otwarte?

Zarówno Lidl, jak i Biedronka będą zamknięte w Boże Ciało 2025. To samo dotyczy większości dużych sieci handlowych w Polsce. Nawet jeśli niektóre lokalizacje w przeszłości były czynne na zasadzie wyjątku, obecnie polityka tych firm jest jednolita – sklepy są zamykane we wszystkie święta objęte zakazem handlu.

Warto więc pamiętać o wcześniejszych zakupach – najlepiej zaplanować je na wtorek 17 czerwca, ponieważ dzień przed Bożym Ciałem sklepy mogą być bardziej zatłoczone, a niektóre produkty (np. pieczywo, nabiał, wędliny) szybciej znikają z półek.

Czy w Boże Ciało Żabka będzie otwarta?

Wiele sklepów Żabka będzie otwartych także 19 czerwca 2025 roku. To możliwe dzięki temu, że większość placówek sieci Żabka funkcjonuje w modelu franczyzowym, co oznacza, że są prowadzone przez niezależnych przedsiębiorców. Ustawa o zakazie handlu nie dotyczy właścicieli sklepów, którzy sami staną za ladą.

Co więcej, Żabka zazwyczaj publikuje na swojej stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej informacje o godzinach otwarcia poszczególnych sklepów w święta, które mogą się różnić w zależności od lokalizacji.

W Żabce w Boże Ciało będzie można kupić podstawowe produkty spożywcze, przekąski, napoje, pieczywo, a w wielu lokalizacjach także kawę na wynos czy gotowe posiłki.

W jakie dni obowiązuje w Polsce zakaz handlu?

W Polsce zakaz handlu obowiązuje nie tylko w niedziele (z pewnymi wyjątkami), ale także w 13 dni świątecznych w roku. Oto pełna lista dni, w które sklepy są co do zasady zamknięte:

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli,

Niedziela Wielkanocna (święto ruchome),

Poniedziałek Wielkanocny (święto ruchome),

1 maja – Święto Pracy,

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja,

Zielone Świątki (święto ruchome),

Boże Ciało – (święto ruchome) - w 2025 roku wypada 19 czerwca,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Święto Niepodległości,

24 grudnia – Wigilia,

25 grudnia – Boże Narodzenie (pierwszy dzień),

26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia,

Dodatkowo, większość niedziel w roku to tzw. niedziele niehandlowe – wyjątki stanowią zwykle ostatnie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, oraz jedna niedziela pod koniec stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.