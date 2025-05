Czy wiesz, że możesz dostać nawet 400 zł miesięcznie dopłaty do czynszu? W 2025 roku więcej osób może skorzystać z dodatku mieszkaniowego dzięki nowym zasadom i wyższym progom dochodowym. Sprawdź, czy spełniasz warunki i co zrobić, by nie stracić szansy na to świadczenie.