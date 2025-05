Kto może ubiegać się o świadczenie?

Świadczenie skierowane jest do osób, które:

Reklama

ukończyły 18 lat,

mieszkają w Polsce i mają obywatelstwo lub legalny pobyt,

posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydane przez ZUS lub lekarza orzecznika,

mają łączny miesięczny dochód nieprzekraczający 2 552,39 zł brutto.

Co ważne – świadczenie przysługuje niezależnie od tego, czy osoba pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenia. Istotne jest jednak, aby ich łączna wysokość brutto nie przekraczała ustalonego limitu. Jeśli dochód przekroczy określony próg, świadczenie zostaje pomniejszone.

Nowe kwoty obowiązujące od marca 2025

Od 1 marca 2025 r. maksymalna wysokość świadczenia uzupełniającego to 500 zł miesięcznie. Jest ono stopniowo pomniejszane, jeśli miesięczny dochód osoby uprawnionej przekracza 2 157,80 zł brutto. Powyżej tego progu ZUS oblicza świadczenie jako różnicę między maksymalnym limitem (2 952,39 zł) a sumą wszystkich przychodów.

Przykład? Jeśli emerytura wynosi 2 300 zł brutto, to świadczenie uzupełniające zostanie pomniejszone do około 252,39 zł zł. System działa płynnie – im wyższy dochód, tym mniejsze świadczenie, ale nawet przy wysokiej emeryturze można otrzymać część wsparcia.

Reklama

Osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji mogą również otrzymywać dodatek pielęgnacyjny – w 2025 roku jego wysokość wynosi 348,22 zł miesięcznie.

Łącznie więc można otrzymać maksymalnie 848,22 zł dodatkowego wsparcia miesięcznie – to suma świadczenia uzupełniającego (500 zł) i dodatku pielęgnacyjnego. To realna pomoc dla osób wymagających stałej opieki i leczenia, zwłaszcza przy niskiej emeryturze lub rencie.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do ZUS – osobiście, pocztą lub przez internet (Platforma Usług Elektronicznych ZUS). Kluczowym dokumentem jest orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli znajduje się ono już w dokumentacji ZUS, nie trzeba go dołączać.

Do wniosku warto dołączyć także:

zaświadczenie o innych dochodach (np. renta, emerytura),

aktualne dane kontaktowe i adresowe.

Kiedy wypłata?

ZUS powinien rozpatrzyć wniosek w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek – pod warunkiem, że w tym samym miesiącu spełniono wymagania.

W przypadku decyzji odmownej można złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Czas na to wynosi miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem ZUS.