Podstawą prawną do udzielania pomocy suszowej w 2025 roku jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2025 poz. 429, wprowadzające m.in. pomoc dla producentów rolnych, którzy doznali szkód w uprawach rolnych, z powodu wystąpienia suszy w 2024 roku.

Czym jest pomoc suszowa?

Pomoc suszowa to forma wsparcia finansowego udzielanego producentom rolnym, których uprawy ucierpiały wskutek długotrwałego niedoboru opadów atmosferycznych. Jej celem jest częściowe zrekompensowanie strat poniesionych w wyniku spadku plonów. Warunkiem uzyskania wsparcia jest m.in. udokumentowanie skali szkód, która musi przekroczyć określony próg procentowy w stosunku do średniej rocznej produkcji z ostatnich lat.

Kiedy można składać wnioski suszowe 2025?

Nabór wniosków o pomoc suszową w 2025 roku został ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na początku kwietnia. Elektroniczne formularze można składać od 4 kwietnia do 16 kwietnia 2025 roku. Termin ten jest nieprzekraczalny, dlatego bardzo ważne jest, aby zainteresowani rolnicy nie zwlekali z dopełnieniem formalności. Wnioski przyjmowane są wyłącznie online za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE), co ma przyspieszyć proces obsługi i minimalizować błędy formalne.

Ile wynosi pomoc suszowa w 2025 roku?

W 2025 roku przewidziano trzy formy pomocy suszowej.

1. Pomoc zróżnicowana według skali strat

Kwoty wsparcia różnią się w zależności od stopnia poniesionych strat w uprawach. Trafi do gospodarstw, w których straty przekroczyły 30 proc. Rząd przyjął trzy progi pomocy:

3000 zł na 1 ha – dla rolników, których straty przekroczyły 70 proc. plonu;

– dla rolników, których straty przekroczyły 70 proc. plonu; 2000 zł na 1 ha – gdy szkody wyniosły od 50 proc. do 69 proc;

– gdy szkody wyniosły od 50 proc. do 69 proc; 1000 zł na 1 ha – przy stratach między 30 proc. a 49 proc.

2. Pomoc ryczałtowa

Z ryczałtowej pomocy suszowej w 2025 roku mogą skorzystać rolnicy, u których straty w uprawach wyniosły co najmniej 15 proc. średniej produkcji roślinnej z ostatnich lat, a łączna wartość tych strat przekroczyła 6 400 zł. W ramach tego wsparcia przewidziano jednorazową wypłatę w wysokości 3 000 zł na każde kwalifikujące się gospodarstwo rolne.

3. Zwrot rat podatku rolnego

Kolejny rodzaj wsparcia to refundacja równowartości trzeciej i czwartej raty podatku rolnego za 2024 rok. Aby się o nią ubiegać, rolnik musi wykazać straty przekraczające 30% średniorocznej produkcji roślinnej.

Jak złożyć wniosek o pomoc suszową?

Złożenie wniosku możliwe jest tylko elektronicznie – poprzez PUE ARiMR. Jest to platforma dobrze znana rolnikom, wykorzystywana do obsługi m.in. dopłat bezpośrednich czy płatności obszarowych. Wniosek musi być kompletny i zawierać:

W przypadku osób, którym szkody wyliczono powyżej 30 proc.:

uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód z aplikacji publicznej , zawierający informacje o powierzchni upraw dotkniętych suszą w 2024 roku. Potwierdzenie tego dokumentu następuje elektronicznie – w systemie, w którym złożono wniosek (Platforma Usług Elektronicznych ARiMR), poprzez jego załączenie w odpowiednim miejscu;

, zawierający informacje o powierzchni upraw dotkniętych suszą w 2024 roku. Potwierdzenie tego dokumentu następuje elektronicznie – w systemie, w którym złożono wniosek (Platforma Usług Elektronicznych ARiMR), poprzez jego załączenie w odpowiednim miejscu; kopię polisy ubezpieczenia upraw rolnych ;

; dokumenty potwierdzające wypłatę odszkodowania z tytułu szkód suszowych przez zakład ubezpieczeń.

Natomiast rodziny lub osoby fizyczne, które poniosły straty na poziomie co najmniej 15% i nie więcej niż 30%, muszą załączyć:

uwierzytelniony przez członka rodziny lub wnioskodawcę wydruk protokołu lub kalkulacji oszacowania szkód ,

, zgodę współwłaściciela gospodarstwa rolnego (jeśli gospodarstwo jest współwłasnością). Taka zgoda powinna być opatrzona podpisem kwalifikowanym, osobistym albo zaufanym – w przypadku podpisu odręcznego należy ją zeskanować i dołączyć jako załącznik w formacie PDF. Dołączenie dokumentu do wniosku uznaje się za potwierdzenie jego autentyczności przez wnioskodawcę.

Ważne jest, by wszystkie dokumenty były aktualne i poprawnie wypełnione – ich brak lub nieprawidłowości mogą wydłużyć proces rozpatrywania wniosku.

Jak i gdzie sprawdzić procent strat suszowych?

Poziom strat suszowych określa się przy pomocy specjalnej aplikacji suszowej, udostępnionej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działa ona na podstawie danych z systemu monitoringu suszy prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. W aplikacji można wygenerować kalkulację strat, która będzie podstawą do ubiegania się o pomoc. Wystarczy podać lokalizację gospodarstwa oraz rodzaj upraw – system sam określi, czy i w jakim stopniu wystąpiła susza.

Gdzie sprawdzić, czy przyznano suszowe 2025?

Po złożeniu wniosku o pomoc suszową 2025, rolnicy mogą sprawdzać jego status bezpośrednio na swoim koncie w PUE ARiMR. System wyświetla informacje o etapach obsługi wniosku – od złożenia, przez ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków, aż po decyzję o przyznaniu lub odmowie pomocy. To bardzo wygodne rozwiązanie, pozwalające uniknąć niepotrzebnych wizyt w urzędzie lub oczekiwania na listowne powiadomienia.

Czy można odwołać się od decyzji suszowej?

W przypadku decyzji odmownej lub przyznania niższej niż oczekiwano kwoty, wnioskodawca ma prawo do złożenia odwołania. Czas na odwołanie to zazwyczaj 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Należy w nim dokładnie wskazać przyczyny niezadowolenia i – jeśli to możliwe – dołączyć nowe dowody, np. zdjęcia, ekspertyzy czy dodatkowe zaświadczenia. ARiMR zobowiązana jest do ponownego rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie.

Kiedy wypłata pomocy suszowej 2025?

Wypłaty będą realizowane po zakończeniu etapu rozpatrywania wniosków. W ubiegłym roku pierwsi rolnicy otrzymali pieniądze zaledwie 4 dni po zakończeniu przyjmowania wniosków. W tym roku planowane jest, aby pomoc suszowa 2025 została wypłacona do końca II kwartału.

Kto nie dostanie pomocy suszowej?

Z pomocy suszowej 2025 oraz wsparcia kierowanego do rodzin wyłączone są osoby prowadzące działalność rolniczą, które wcześniej otrzymały dofinansowanie z tytułu strat spowodowanych przez przymrozki wiosenne, huragan, grad, intensywne opady deszczu lub powódź w 2024 roku.