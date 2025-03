Od 15 marca 2025 r. rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Termin podstawowy upływa 15 maja 2025 r. Możliwe jest składanie wniosków do 9 czerwca 2025 r., ale za każdy dzień opóźnienia płatność będzie zmniejszona o 1 proc. Zmiany we wniosku można wprowadzać do 2 czerwca 2025 r. Na co można uzyskać dopłaty?