Ile kosztuje tona pelletu w październiku 2025?

Średnia cena pelletu A1 w październiku 2025 roku wynosi od 1000 do 1638 zł za tonę. Cena pelletu może różnić się w zależności od producenta oraz regionu i kosztów transportu, dlatego warto porównywać oferty przed zakupem. Na rynku najwięcej jest pelletu w przedziale cenowym 1400-1600 zł za paletę. To aktualnie najpopularniejszy segment cenowy wśród produktów dostępnych na rynku.

Najatrakcyjniejsze oferty za pellet A1 w Polsce wg porównywarki na stronie cenapelletu.pl to:

PPHU Janusz Jamróz, województwo świętokrzyskie – 1000 zł, PPHU Janusz Jamróz, województwo świętokrzyskie – 1000 zł, EKO-GRANT, województwo śląskie - 1090 zł brutto.

Na ile starcza tona pelletu?

Ilość czasu, na jaki wystarczy tona pelletu, zależy od kilku czynników:

Mocy kotła – im większa moc, tym więcej pelletu zużywa.

– im większa moc, tym więcej pelletu zużywa. Izolacji budynku – dobrze ocieplone domy potrzebują mniej energii do ogrzewania.

– dobrze ocieplone domy potrzebują mniej energii do ogrzewania. Temperatury na zewnątrz – im chłodniej, tym większe zużycie.

– im chłodniej, tym większe zużycie. Ustawień kotła i efektywności spalania.

Przybliżone zużycie pelletu:

Dom o powierzchni 100 m² - ok. 0,5–1,5 tony na miesiąc zimą.

- ok. na miesiąc zimą. Dom o powierzchni 150 m² - ok. 1–2 tony na miesiąc zimą.

- ok. na miesiąc zimą. Cały sezon grzewczy (październik – kwiecień) - 3–6 ton dla przeciętnego domu jednorodzinnego.

Na ile starczy 1 tona pelletu?

W mało mroźne dni - nawet na 1,5-2 miesiące .

. W mroźne zimowe miesiące - na 2-4 tygodnie .

. jeśli pellet służy tylko do podgrzewania wody użytkowej, tona może wystarczyć nawet na kilka miesięcy.

Dla precyzyjnego oszacowania warto sprawdzić dane zużycia swojego kotła i warunki budynku.

Od czego zależy cena pelletu?

Koszt pelletu może się zmieniać w zależności od kilku kluczowych czynników:

Sezon grzewczy – zimą ceny są zwykle wyższe ze względu na większy popyt

– zimą ceny są zwykle wyższe ze względu na większy popyt Koszty produkcji – cena surowca drzewnego oraz koszty energii mają duży wpływ na końcową cenę pelletu.

– cena surowca drzewnego oraz koszty energii mają duży wpływ na końcową cenę pelletu. Transport i dystrybucja – im dalej od producenta, tym wyższa cena wynikająca z kosztów logistycznych.

– im dalej od producenta, tym wyższa cena wynikająca z kosztów logistycznych. Jakość pelletu – certyfikowany pellet klasy premium jest droższy, ale zapewnia wyższą kaloryczność i mniejszą ilość popiołu.

Czy ceny pelletu w Polsce spadną?

Eksperci prognozują, że ceny pelletu w kolejnych miesiącach mogą raczej wzrosnąć, szczególnie przed kolejnym sezonem grzewczym. Warto rozważyć wcześniejszy zakup paliwa, jeżeli jest możliwość składowania, aby uniknąć ewentualnych podwyżek.

Gdzie kupić pellet w dobrej cenie?

