Ile kosztuje tona pelletu w październiku 2025?

Średnia cena pelletu A1 w październiku 2025 roku wynosi od 1000 do 1638 zł za tonę. Cena pelletu może różnić się w zależności od producenta oraz regionu i kosztów transportu, dlatego warto porównywać oferty przed zakupem. Na rynku najwięcej jest pelletu w przedziale cenowym 1400-1600 zł za paletę. To aktualnie najpopularniejszy segment cenowy wśród produktów dostępnych na rynku.

Najatrakcyjniejsze oferty za pellet A1 w Polsce wg porównywarki na stronie cenapelletu.pl to:

PPHU Janusz Jamróz, województwo świętokrzyskie – 1000 zł, PPHU Janusz Jamróz, województwo świętokrzyskie – 1000 zł, EKO-GRANT, województwo śląskie - 1090 zł brutto.

Na ile starcza tona pelletu?

Ilość czasu, na jaki wystarczy tona pelletu, zależy od kilku czynników:

  • Mocy kotła – im większa moc, tym więcej pelletu zużywa.
  • Izolacji budynku – dobrze ocieplone domy potrzebują mniej energii do ogrzewania.
  • Temperatury na zewnątrz – im chłodniej, tym większe zużycie.
  • Ustawień kotła i efektywności spalania.

Przybliżone zużycie pelletu:

  • Dom o powierzchni 100 m² - ok. 0,5–1,5 tony na miesiąc zimą.
  • Dom o powierzchni 150 m² - ok. 1–2 tony na miesiąc zimą.
  • Cały sezon grzewczy (październik – kwiecień) - 3–6 ton dla przeciętnego domu jednorodzinnego.

Na ile starczy 1 tona pelletu?

  • W mało mroźne dni - nawet na 1,5-2 miesiące.
  • W mroźne zimowe miesiące - na 2-4 tygodnie.
  • jeśli pellet służy tylko do podgrzewania wody użytkowej, tona może wystarczyć nawet na kilka miesięcy.

Dla precyzyjnego oszacowania warto sprawdzić dane zużycia swojego kotła i warunki budynku.

Od czego zależy cena pelletu?

Koszt pelletu może się zmieniać w zależności od kilku kluczowych czynników:

  • Sezon grzewczy – zimą ceny są zwykle wyższe ze względu na większy popyt
  • Koszty produkcji – cena surowca drzewnego oraz koszty energii mają duży wpływ na końcową cenę pelletu.
  • Transport i dystrybucja – im dalej od producenta, tym wyższa cena wynikająca z kosztów logistycznych.
  • Jakość pelletu – certyfikowany pellet klasy premium jest droższy, ale zapewnia wyższą kaloryczność i mniejszą ilość popiołu.

Czy ceny pelletu w Polsce spadną?

Eksperci prognozują, że ceny pelletu w kolejnych miesiącach mogą raczej wzrosnąć, szczególnie przed kolejnym sezonem grzewczym. Warto rozważyć wcześniejszy zakup paliwa, jeżeli jest możliwość składowania, aby uniknąć ewentualnych podwyżek.

Gdzie kupić pellet w dobrej cenie?

Najkorzystniejsze ceny pelletu można znaleźć w:

  • Składach opału – często oferują możliwość zakupu hurtowego w niższej cenie.
  • Marketach budowlanych – duża oferta, ale ceny mogą być wyższe.
  • Bezpośrednio u producentów – często najkorzystniejsza opcja cenowa, szczególnie przy większych zamówieniach.