Ile kosztuje tona pelletu w październiku 2025?
Średnia cena pelletu A1 w październiku 2025 roku wynosi od 1000 do 1638 zł za tonę. Cena pelletu może różnić się w zależności od producenta oraz regionu i kosztów transportu, dlatego warto porównywać oferty przed zakupem. Na rynku najwięcej jest pelletu w przedziale cenowym 1400-1600 zł za paletę. To aktualnie najpopularniejszy segment cenowy wśród produktów dostępnych na rynku.
Najatrakcyjniejsze oferty za pellet A1 w Polsce wg porównywarki na stronie cenapelletu.pl to:
PPHU Janusz Jamróz, województwo świętokrzyskie – 1000 zł, PPHU Janusz Jamróz, województwo świętokrzyskie – 1000 zł, EKO-GRANT, województwo śląskie - 1090 zł brutto.
Na ile starcza tona pelletu?
Ilość czasu, na jaki wystarczy tona pelletu, zależy od kilku czynników:
- Mocy kotła – im większa moc, tym więcej pelletu zużywa.
- Izolacji budynku – dobrze ocieplone domy potrzebują mniej energii do ogrzewania.
- Temperatury na zewnątrz – im chłodniej, tym większe zużycie.
- Ustawień kotła i efektywności spalania.
Przybliżone zużycie pelletu:
- Dom o powierzchni 100 m² - ok. 0,5–1,5 tony na miesiąc zimą.
- Dom o powierzchni 150 m² - ok. 1–2 tony na miesiąc zimą.
- Cały sezon grzewczy (październik – kwiecień) - 3–6 ton dla przeciętnego domu jednorodzinnego.
Na ile starczy 1 tona pelletu?
- W mało mroźne dni - nawet na 1,5-2 miesiące.
- W mroźne zimowe miesiące - na 2-4 tygodnie.
- jeśli pellet służy tylko do podgrzewania wody użytkowej, tona może wystarczyć nawet na kilka miesięcy.
Dla precyzyjnego oszacowania warto sprawdzić dane zużycia swojego kotła i warunki budynku.
Od czego zależy cena pelletu?
Koszt pelletu może się zmieniać w zależności od kilku kluczowych czynników:
- Sezon grzewczy – zimą ceny są zwykle wyższe ze względu na większy popyt
- Koszty produkcji – cena surowca drzewnego oraz koszty energii mają duży wpływ na końcową cenę pelletu.
- Transport i dystrybucja – im dalej od producenta, tym wyższa cena wynikająca z kosztów logistycznych.
- Jakość pelletu – certyfikowany pellet klasy premium jest droższy, ale zapewnia wyższą kaloryczność i mniejszą ilość popiołu.
Czy ceny pelletu w Polsce spadną?
Eksperci prognozują, że ceny pelletu w kolejnych miesiącach mogą raczej wzrosnąć, szczególnie przed kolejnym sezonem grzewczym. Warto rozważyć wcześniejszy zakup paliwa, jeżeli jest możliwość składowania, aby uniknąć ewentualnych podwyżek.
Gdzie kupić pellet w dobrej cenie?
Najkorzystniejsze ceny pelletu można znaleźć w:
- Składach opału – często oferują możliwość zakupu hurtowego w niższej cenie.
- Marketach budowlanych – duża oferta, ale ceny mogą być wyższe.
- Bezpośrednio u producentów – często najkorzystniejsza opcja cenowa, szczególnie przy większych zamówieniach.
