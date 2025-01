Dubajska czekolada stała się jednym z kulinarnych fenomenów 2024 r. To tabliczka wypełniona chrupiącym nadzieniem pistacjowym. Nadzienie robi się z pistacjowego kremu, chrupiącego ciasta kataifi oraz aksamitnej pasty tahini. Jej popularność eksplodowała za sprawą mediów społecznościowych. Internet zalały zachwyty i liczne przepisy, jak przygotować ten smakołyk.

Sekret dubajskiej czekolady

Czekolada dubajska do tanich nie należy. Powodem są ceny użytych do jej wyrobu składników, czyli dobrej jakości czekolady, pistacji, tahini oraz ciasta katafi. Jej sekret tkwi jednak właśnie w tym, by użyć do jej wyrobu najlepszych produktów.

Dubajska czekolada to symbol luksusu, a ceny tabliczki mogą osiągać nawet 200 zł! W odpowiedzi na to globalne szaleństwo na rynku zaczęły pojawiać się popularne wersje tych łakoci w znacznie bardziej przystępnych cenach.

Czekolada dubajska w popularnej sieci sklepów

Na półki polskich Żabek trafiła właśnie Milango Dubai Chocolate inspirowana słynnym przysmakiem z Bliskiego Wschodu. Cena tabliczki o wadze 122 g to 34,99 zł, co czyni ją znacznie bardziej dostępną niż jej luksusowy pierwowzór. Choć Milango różni się jakością od oryginału, stanowi atrakcyjną propozycję dla tych, którzy chcą doświadczyć choć części tego kulinarnego fenomenu.

Niemiecki potentat wycofuje dubajską czekoladę

Z kolei sieć dyskontów Aldi została zmuszona do wycofania dubajskiej czekolady ze sprzedaży. Decyzję tę podjął sąd w Kolonii, który uznał, że nazwa produktu wprowadza konsumentów w błąd. Sprawa trafiła do na wokandę po skardze Andreasa Wilmersa, niemieckiego biznesmena importującego oryginalną czekoladę z Dubaju.

Sąd orzekł, że "przeciętny konsument uzna, że ​​sformułowanie Dubai Handmade Chocolate oznacza, że ​​czekolada została wyprodukowana w Dubaju". Tymczasem etykieta z napisem drobnym drukiem "Pochodzenie: Turcja" umieszczona na odwrocie opakowań z czekoladą sprzedawaną w sklepach Aldi "nie może być uznana za zwykłe nieporozumienie". Sąd - poza wycofaniem tabliczek z opisem wprowadzającym w błąd - nakazał również firmie Aldi Süd pokrycie kosztów postępowania. Sieć jak na razie nie zdecydowała, czy odwoła się od tego wyroku, ale teraz musi czekoladę wycofać ze swoich sklepów.