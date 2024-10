Od 1 stycznia 2025 roku zacznie obowiązywać nowy system kaucyjny w Polsce. Rewolucyjne przepisy mają zmotywować nas do zwracania szklanych i plastikowych butelek oraz puszek. W sklepach mają stanąć specjalne automaty.

System kaucyjny w Polsce. W tych sklepach zakupy będą droższe

Obowiązek wprowadzenia systemu kaucyjnego mają duże sklepy o powierzchni przekraczającej 200 m². Z kolei mniejsze sklepy będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie. Ustawodawca ma nadzieję, że wprowadzenie nowych przepisów przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów zmieszanych odbieranych od mieszkańców przez samorządy.

Nowa opłata w Biedronce i Lidlu. O ile zdrożeją zakupy w 2025 roku?

Do ceny produktów, których opakowania podlegają recyklingowi, zostanie doliczona dodatkowa opłata. Dodatkowe koszty wyniosą:

50 groszy za jednorazowe butelki z tworzywa sztucznego o pojemności do 3 litrów;

50 groszy za puszki o pojemności do 1 litra;

1 złoty za szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.

Kaucja za opakowanie zostanie zwrócona po jego oddaniu w sklepach w specjalnych automatach lub punktach zbiórki. Co więcej, puste opakowania będziemy mogli oddać w dowolnym automacie i nie będzie to musiało odbywać się w sklepie, w którym dokonaliśmy zakupów. Z tego powodu do zwrotu nie będzie potrzebny paragon.

Biedronka i Lidl już testują system kaucyjny. Jak to działa?

W grudniu zeszłego roku oraz styczniu tego rokuLidl zainstalował 21 automatów do zwrotu butelek. Za oddanie jednej butelki klienci otrzymują kupon rabatowy o wartości pięciu groszy. Obecnie test prowadzony jest w kilkudziesięciu sklepach niemieckiej sieci w całej Polsce.

Z kolei w Biedronce automat wydaje pięć groszy w formie vouchera za każdą oddaną butelkę. Maksymalna wartość vouchera to 50 zł, co odpowiada zwrotowi tysiąca butelek. Voucher można zrealizować wyłącznie w sklepie, w którym został wygenerowany.