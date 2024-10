Rewolucja w L4. Nowe zasady obowiązują od 1 października

Od 1 października 2024 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA). Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podkreśla, że zmiany te mają na celu usprawnienie procesu wystawiania zwolnień, a także uproszczenie procedur zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów.

Wprowadzono ujednoliconą wersję interfejsu aplikacji gabinetowych (1.17), co ma zapewnić płynne przesyłanie dokumentów do ZUS. Nowe regulacje wymagają również bardziej szczegółowej weryfikacji danych osobowych i adresowych w formularzach dotyczących rehabilitacji oraz upoważnień do wystawiania zwolnień.

Nowe zmiany mają na celu przyspieszenie procesu wprowadzania danych, zminimalizowanie ryzyka popełniania błędów oraz poprawę jakości obsługi pacjentów. Lekarze są zobowiązani do zaktualizowania oprogramowania zgodnie z nowymi wytycznymi, aby zapobiec opóźnieniom w wystawianiu zwolnień lekarskich.

To nie koniec. Rząd chce zmian w wypłatach zasiłku chorobowego

Od 2025 roku mają wejść w życie istotne zmiany dotyczące zasiłku chorobowego. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie szeregu zmian porządkujących działalność ZUS w sferze kontroli prawidłowości zwolnień lekarskich. W projekcie przewidziano też, że zasiłek chorobowy będzie wypłacany przez ZUS od pierwszego dnia niezdolności do pracy z powodu choroby. Obecnie to pracodawcy przez 33 dni finansują chorobowe pracowników lub 14 dni w przypadku osób po 50. roku życia, a dopiero od 34 dnia zasiłek płaci ZUS.

Ekspert ostrzega. Zmiany w L4 mogą przynieść problemy

Rządowe plany zakładają, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie płacił zasiłek chorobowy dla pracowników już od pierwszego dnia nieobecności. Cały ciężar tego dodatkowego kosztu spadłby z pracodawców. Podczas zwolnienia pracownik otrzyma nie tylko 100 proc. wynagrodzenia, ale też wypracowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy godziny nadliczbowe oraz premie.

– W rezultacie pełne wynagrodzenie chorobowe staje się bardziej atrakcyjne, niż wynagrodzenie otrzymywane od pracodawcy za wykonaną pracę – mówi Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes Conperio, największej polskiej firmy doradczej zajmującej się kompleksowo problematyką L4.

Niejasności budzi również sposób wypłacania zasiłków. Przedsiębiorstwa zatrudniające do 20 pracowników będą zmuszone każdorazowo składać wniosek do ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego. W efekcie pracownicy mogą czekać na pieniądze nawet do 30 dni. Oznacza to, że zasiłek chorobowy nie będzie uwzględniony w wynagrodzeniu miesięcznym, jak ma to miejsce obecnie.