Ze względu na to, że Komisja Gospodarki i Rozwoju zatwierdziła zmianę do projektu, który zakazuje handlu w Wigilię tego roku, zakupy zrobimy w niedziele poprzedzający ten dzień.

Jedna jest już za nami, niedziela 10 grudnia była bowiem dniem, w którym mogliśmy swobodnie udać się do sklepów.

Co za tym idzie, także tydzień później, 17 grudnia sklepy będą otwarte i czynne w pełnym wymiarze godzin. To jedna z ostatnich okazji, by zrobić przedświąteczne zakupy. Jednocześnie jest to ostatnia niedziela handlowa w 2023 roku.

W Wigilię ograniczenie handlu

Jak czytamy na rządowym portalu gov.pl, "biorąc pod uwagę fakt, że w roku 2023 jedna z dwóch niedziel handlowych poprzedzających pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, tj. Wigilię, proponuje się wprowadzenie zmiany w przepisach ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni, zgodnie z którą niedziela 24 grudnia będzie dniem objętym zakazem handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. Jest to uzasadnione szczególnym czasem jakim jest Wigilia Bożego Narodzenia, przygotowań i spotkań rodzinnych" - informuje komunikat.

Portal precyzuje także, że tego dnia zakupy zrobimy tylko do godziny 14.