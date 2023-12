Czy Wigilia to dzień wolny od pracy?

W Polsce Wigilia nie jest dniem wolnym od pracy, ale dla wielu z nas jest z pewnością dniem szczególnym. Dlatego też pracownicy tego dnia mogą być zwolnieni z wykonywania swoich obowiązków lub czas pracy może zostać skrócony – wszystko zależy tutaj od pracodawców. Inaczej jest jednak w przypadku pracy w handlu.

Czy 24 grudnia 2023 roku to niedziela handlowa?

Początkowo w Wigilię 2023 roku sklepy miały być otwarte. Jednak w listopadzie Sejm przegłosował zmiany, które zakładają, że jeśli Wigilia wypada w niedzielę, staje się ona dniem bez handlu. Dlatego też 24 grudnia 2023 roku to niedziela niehandlowa. Zatem sklepy są dziś w przytłaczającej większości zamknięte.

24 grudnia 2023. Czy wszystkie sklepy są dziś zamknięte?

Warto przypomnieć, że choć niedziela handlowa została przeniesiona z 24 grudnia na 10 grudnia, to nie wszędzie tego dnia będzie obowiązywał zakaz. Jeżeli placówka handlowa jest prowadzona osobiście przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, może być otwarta. Najważniejsze jest to, aby sprzedawca pracował na własny rachunek we własnym imieniu. Decyzja o otwarciu sklepu w Wigilię należy więc do właścicieli.

Otwarte mogą być również sklepy działające na zasadzie franczyzy, jak Żabka czy Carrefour Express, a także takie miejsca jak stacje benzynowe, apteki, sklepy na dworcach i lotniskach, sklepy z pamiątkami, piekarnie, lodziarnie czy kioski.

Miejsca te jednak mogą być otwarte poza standardowymi godzinami pracy – zazwyczaj są one znacznie skracane, dlatego warto upewnić się, jak wyglądać będzie czas ich otwarcia.

Niedziele handlowe w 2024 roku

Temat przyszłości niedziel handlowych powraca z powodu zmiany rządu. Na razie jest to jeden z tych tematów, który dzieli koalicję. W trakcie kampanii wyborczej KO i Lewica proponowały całkowite zniesienie zakazu handlu, Trzecia Droga proponowała z kolei powrót do dwóch niedzieli handlowych w miesiącu.

Harmonogram niedziel handlowych 2024 wskazuje, że na razie nie będzie powrotu do handlu w każdą niedzielę. Zakupy będzie można zrobić: 28 stycznia, 24 marca, 28 kwietnia, 30 czerwca, 25 sierpnia, 15 grudnia i 22 grudnia.