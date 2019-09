Odbiór przesyłki

Zdarza się, iż pracodawcy wysyłają swoich pracowników po odbiór paczki z towarem bądź rzeczami osobistymi. W obu przypadkach najczęściej problem wynika z błędu kuriera lub firmy przewozowej. Powinniśmy wówczas przypomnieć pracodawcy, że nie odpowiadamy za to, gdzie dostarczane są zamawiane do firmy produkty. W przypadku osobistej korespondencji bądź zamówienia prywatnych zakupów do siedziby firmy mamy wręcz prawo odmówić wykonania zleconego zadania.



Kurs pojazdem prywatnym

W niektórych firmach zdarza się, że pracownicy okazyjnie ruszają w trasę firmowym pojazdem. Bywa jednak, że pracodawca lub kierownik zleca nam zadania, do którego wykonania potrzebujemy prywatnego pojazdu. W przypadku, jeśli pożycza nam go sam szef, powinniśmy uzgodnić z nim kwestie związane z możliwością wypadku, stłuczki bądź otrzymania mandatu. Co więcej, pracodawca powinien nam zapewnić wszelkie niezbędne do prowadzenia środki, m.in. benzynę. Niedopuszczalne jest, abyśmy wykorzystywali własny pojazd do delegowanych zadań. Oczywiście, o ile nie jesteśmy do tego zobowiązani w umowie.



Wykonanie usługi poza miejscem pracy

W pracach biurowych popularne jest delegowanie pracownikom zadań poza miejscem pracy, często niezwiązanych z ich kwalifikacjami i możliwościami. Najczęściej są to wizyty w drukarniach, hurtowniach bądź sklepach spożywczych. Wówczas takim osobom delegowane są obowiązki, którymi powinien zająć się zaopatrzeniowiec bądź firma zewnętrzna. Zadania tego typu bardzo często pojawiają się w ogłoszeniach na stanowisko asystenta bądź sekretarza. Warto więc uważnie czytać oferty pracy zamieszczane m.in. na portalu Pracuj.pl.



Wykonanie pracy w inny lokalu, budynku lub mieście

Niekiedy może się zdarzyć, iż nasz pracodawca wyśle nas w delegację, zlecając tym samym wykonanie naszych bądź podobnych obowiązków w innym lokalu bądź budynku należącym do niego. Może się okazać, iż zlokalizowany jest on w innym mieście. Wówczas pracodawca powinien zapewnić nam odpowiedni transport lub zwrócić koszty dostania się we wskazaną lokację. Oczywiście tego typu obowiązki powinny być delegowane w oparciu o stosowne zapisy z umowy o pracę.