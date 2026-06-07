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Osobom, które skończyły 50 lat od 1 czerwca 2026 roku przysługuje 2140,68 zł co miesiąc

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
dzisiaj, 19:19
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Osobom, które skończyły 50 lat od 1 czerwca 2026 roku przysługuje 2140,68 zł co miesiąc
Osobom, które skończyły 50 lat od 1 czerwca 2026 roku przysługuje 2140,68 zł co miesiąc/Shutterstock
Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą liczyć na wyższe wsparcie finansowe. Od 1 czerwca 2026 roku wzrosły stawki zasiłku dla bezrobotnych, a najwyższe świadczenie dla osób po 50. roku życia osiągnęło poziom 2140,68 zł brutto miesięcznie. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z podwyżek i jakie zasady będą obowiązywać po zmianach.

Zasiłek dla bezrobotnych dla osób po 50. roku życia. Podstawa prawna

Od 1 czerwca 2025 roku obowiązują przepisy nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620), które wprowadziły istotne zmiany w systemie wsparcia dla osób pozostających bez pracy. Szczególne udogodnienia przewidziano dla osób po 50. roku życia. Bezrobotni seniorzy legitymujący się co najmniej 20-letnim stażem pracy mogą pobierać zasiłek nawet przez 365 dni, a więc o pół roku dłużej niż wynosi standardowy okres jego wypłaty.

Przepisy przewidują nie tylko wydłużenie okresu pobierania zasiłku, ale także wzrost jego wysokości do 120% standardowego zasiłku dla bezrobotnych.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia od 1 czerwca 2026 r.?

Zasiłek dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji przeprowadzanej 1 czerwca, której podstawą jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok. Jak wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2026 r., od 1 czerwca 2026 roku obowiązują nowe, wyższe stawki świadczenia.

Osoby posiadające mniej niż 20 lat stażu pracy otrzymają:

  • 1783,90 zł przez pierwsze 90 dni pobierania zasiłku,
  • 1400,90 zł po upływie tego okresu.

Natomiast na podstawie ustawy z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620) osoby, które ukończyły 50 lat i mogą wykazać się co najmniej 20-letnim stażem pracy, mają prawo do świadczenia podwyższonego do 120 proc. podstawowej kwoty. W ich przypadku zasiłek wynosi:

  • 2140,68 zł w pierwszych trzech miesiącach pobierania,
  • 1681,06 zł w kolejnych miesiącach.

W praktyce oznacza to wzrost świadczenia dla osób ze stażem krótszym niż 20 lat o 121,90 zł miesięcznie w pierwszych 90 dniach oraz o 95,70 zł w dalszym okresie. Z kolei bezrobotni z ponad 20-letnim stażem pracy otrzymają odpowiednio o 146,28 zł i 114,82 zł więcej niż dotychczas.

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługuje każdej osobie pozostającej bez pracy. Aby otrzymać świadczenie, należy spełnić określone warunki, w tym:

  • zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy,
  • posiadać wymagany staż pracy – co do zasady minimum 365 dni zatrudnienia w ciągu ostatnich 18 miesięcy,
  • w tym okresie podlegać obowiązkowym składkom na Fundusz Pracy, np. z tytułu umowy o pracę lub odpowiednio oskładkowanej umowy zlecenia.

Komu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Świadczenie może nie zostać przyznane, jeśli osoba bezrobotna:

  • sama rozwiązała umowę o pracę lub zrobiła to za porozumieniem stron w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją (z wyjątkami, np. likwidacja lub upadłość pracodawcy, redukcje etatów),
  • została zwolniona dyscyplinarnie,
  • nie przepracowała w wymaganym okresie 365 dni z wynagrodzeniem co najmniej minimalnym i odprowadzanymi składkami,
  • bez uzasadnienia odmawiała przyjęcia ofert pracy, stażu, szkoleń lub innych form aktywizacji,
  • utraciła status osoby bezrobotnej,
  • pobiera inne świadczenia pieniężne (np. z praktyk absolwenckich) przekraczające połowę minimalnego wynagrodzenia,
  • wykorzystała już pełny okres pobierania zasiłku,
  • odmawia badań lekarskich lub psychologicznych wymaganych przez urząd pracy,
  • nie stawia się na skierowane szkolenia, staże lub prace społecznie użyteczne,
  • nie zgłasza wszystkich uzyskiwanych dochodów.

Dodatkowe trudności mogą dotyczyć także osób prowadzących działalność gospodarczą, które korzystały ze zwolnień z opłacania składek ZUS – jeśli nie spełniły warunku odpowiedniego okresu zatrudnienia i oskładkowania w wymaganym czasie, mogą nie nabyć prawa do zasiłku.

Jak złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych?

Rejestracji w urzędzie pracy można dokonać zarówno osobiście, jak i przez internet. Wymagane jest dostarczenie dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia oraz odprowadzanie składek. Po złożeniu wniosku urząd pracy sprawdza, czy kandydat spełnia wszystkie ustawowe kryteria niezbędne do uzyskania statusu osoby bezrobotnej i prawa do ewentualnego świadczenia.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku?

W 2026 roku okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniony od indywidualnej sytuacji osoby i spełnienia określonych kryteriów. Standardowo świadczenie wypłacane jest przez 180 dni, jednak w wybranych przypadkach może zostać wydłużone nawet do 365 dni. Dotyczy to m.in. osób:

  • z niepełnosprawnością,
  • należących do rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny,
  • po 50. roku życia ze stażem pracy wynoszącym co najmniej 20 lat,
  • samotnie wychowujących dziecko do 18. roku życia, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – do 24. roku życia (jeśli dziecko kontynuuje naukę i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności),
  • których współmałżonek również był bezrobotny i utracił prawo do zasiłku po uzyskaniu przez daną osobę prawa do świadczenia.

Jednocześnie czas wypłaty zasiłku może zostać skrócony, jeśli osoba bezrobotna bierze udział w pracach interwencyjnych, robotach publicznych, stażach lub szkoleniach, a także w okresach, gdy świadczenie nie przysługuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z kolei może on zostać wydłużony o czas pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeśli dziecko urodzi się w trakcie pobierania zasiłku lub w ciągu 30 dni po jego zakończeniu.

Wsparcie także dla pracodawców zatrudniających osoby powyżej 50. roku życia

Pracodawcy zatrudniający osoby po 50. roku życia mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Przez okres 12 miesięcy przysługuje im dopłata w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. Jeśli natomiast zatrudniona osoba pobiera już emeryturę, czas dofinansowania może zostać wydłużony do 24 miesięcy.

Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, co oznacza, że wysokość dopłaty dla pracodawcy sięga 2403 zł miesięcznie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620)
  • Obwieszczenie Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. 2026, poz. 268)
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Źródło dziennik.pl
Tematy: seniorzyzasiłek dla bezrobotnychurząd pracybezrobotni
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Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
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