Świadczenie 500 zł co miesiąc dla seniorów. Jak je uzyskać?

Świadczenie 500 plus nie jest powszechnym świadczeniem dla wszystkich emerytów. To pomoc kierowana do konkretnej grupy — i właśnie dlatego łatwo ją przeoczyć.
To nie "dodatek dla każdego". Kto może dostać pieniądze?
Mowa o tzw. świadczeniu uzupełniającym, które wypłaca m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program został wprowadzony z myślą o osobach, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Chodzi o sytuacje, w których codzienne czynności — takie jak jedzenie, ubieranie się czy poruszanie — wymagają stałej pomocy drugiej osoby. To właśnie dla takich osób przewidziano wsparcie sięgające maksymalnie 500 zł miesięcznie.
Kluczowy warunek: stan zdrowia
Najważniejszym elementem jest odpowiednie orzeczenie. Bez niego nie ma mowy o przyznaniu świadczenia. Wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat i posiadać dokument potwierdzający:
- niezdolność do samodzielnej egzystencji,
- albo całkowitą niezdolność do pracy wraz z taką niezdolnością.
Orzeczenie wydaje lekarz orzecznik ZUS lub inny uprawniony organ. W praktyce oznacza to konieczność przejścia procedury medycznej i przedstawienia dokumentacji zdrowotnej.
Dochód też ma znaczenie. Limity w 2026 roku
Drugim istotnym kryterium są dochody. Pełną kwotę — czyli 500 zł — otrzymają osoby, które:
- nie mają żadnych świadczeń emerytalno-rentowych
lub
- ich miesięczne świadczenia nie przekraczają określonego progu.
Obecnie granica ta po waloryzacji w 2026 roku wynosi 2187,67 zł brutto.
Jeśli ktoś przekroczy limit, nie traci świadczenia całkowicie. Obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę" — kwota dodatku jest po prostu odpowiednio pomniejszana.
Łączny dochód (świadczenie + dodatek) nie może jednak przekroczyć ustalonego maksimum — 2687,67 zł brutto.
Nie tylko Polacy. Kto jeszcze może się ubiegać?
Prawo do świadczenia mają osoby mieszkające w Polsce, które:
- posiadają obywatelstwo polskie,
- mają prawo pobytu w krajach UE, EFTA czy Szwajcarii,
- przebywają legalnie w Polsce jako cudzoziemcy spoza Unii.
To oznacza, że program obejmuje szerszą grupę niż tylko polskich emerytów.
Jak złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające?
Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć formularz ESUN. Można to zrobić na kilka sposobów:
- osobiście w oddziale ZUS,
- pocztą,
- online przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).
W przypadku rolników świadczenie może wypłacać także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Do wniosku należy dołączyć:
- orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- informacje o innych świadczeniach (również zagranicznych),
- dokumentację medyczną — jeśli poprzednie orzeczenie wygasło.
Decyzja wydawana jest zwykle w ciągu 30 dni od momentu skompletowania dokumentów.
Czy można dostawać te pieniądze do końca życia?
To jedna z najważniejszych kwestii — i dobra wiadomość dla wielu osób. Jeśli orzeczenie o niezdolności zostało wydane bezterminowo, świadczenie również może być wypłacane bez końcowej daty. Oznacza to stałe wsparcie, bez konieczności ponownego składania wniosków. W przypadku orzeczenia czasowego wypłata trwa tylko do momentu jego wygaśnięcia — później trzeba ponownie przejść procedurę.
Dlaczego wielu uprawnionych nie korzysta z tego świadczenia?
Eksperci zwracają uwagę na jeden powtarzający się problem: brak wiedzy. Część osób nie zdaje sobie sprawy z istnienia świadczenia, inni obawiają się formalności lub zakładają, że "i tak się nie kwalifikują". Tymczasem, jak pokazują dane instytucji publicznych, znaczna grupa uprawnionych w ogóle nie składa wniosków.