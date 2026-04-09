Świadczenie 500 zł co miesiąc dla seniorów. Jak je uzyskać?

Paula Nowak
dzisiaj, 10:45
Świadczenie 500 zł co miesiąc dla seniorów. Jak je uzyskać?/Shutterstock
Świadczenie pieniężne 500 plus dla seniorów może realnie odciążyć domowy budżet. Problem w tym, że spora część osób uprawnionych wciąż nie korzysta z możliwości, które daje państwowy system wsparcia. W 2026 roku temat wraca, bo zmieniają się limity i więcej osób może spełnić warunki.

Świadczenie 500 plus nie jest powszechnym świadczeniem dla wszystkich emerytów. To pomoc kierowana do konkretnej grupy — i właśnie dlatego łatwo ją przeoczyć.

To nie "dodatek dla każdego". Kto może dostać pieniądze?

Mowa o tzw. świadczeniu uzupełniającym, które wypłaca m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program został wprowadzony z myślą o osobach, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Chodzi o sytuacje, w których codzienne czynności — takie jak jedzenie, ubieranie się czy poruszanie — wymagają stałej pomocy drugiej osoby. To właśnie dla takich osób przewidziano wsparcie sięgające maksymalnie 500 zł miesięcznie.

Kluczowy warunek: stan zdrowia

Najważniejszym elementem jest odpowiednie orzeczenie. Bez niego nie ma mowy o przyznaniu świadczenia. Wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat i posiadać dokument potwierdzający:

- niezdolność do samodzielnej egzystencji,

- albo całkowitą niezdolność do pracy wraz z taką niezdolnością.

Orzeczenie wydaje lekarz orzecznik ZUS lub inny uprawniony organ. W praktyce oznacza to konieczność przejścia procedury medycznej i przedstawienia dokumentacji zdrowotnej.

Dochód też ma znaczenie. Limity w 2026 roku

Drugim istotnym kryterium są dochody. Pełną kwotę — czyli 500 zł — otrzymają osoby, które:

- nie mają żadnych świadczeń emerytalno-rentowych

lub

- ich miesięczne świadczenia nie przekraczają określonego progu.

Obecnie granica ta po waloryzacji w 2026 roku wynosi 2187,67 zł brutto.

Jeśli ktoś przekroczy limit, nie traci świadczenia całkowicie. Obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę" — kwota dodatku jest po prostu odpowiednio pomniejszana.

Łączny dochód (świadczenie + dodatek) nie może jednak przekroczyć ustalonego maksimum — 2687,67 zł brutto.

Nie tylko Polacy. Kto jeszcze może się ubiegać?

Prawo do świadczenia mają osoby mieszkające w Polsce, które:

- posiadają obywatelstwo polskie,

- mają prawo pobytu w krajach UE, EFTA czy Szwajcarii,

- przebywają legalnie w Polsce jako cudzoziemcy spoza Unii.

To oznacza, że program obejmuje szerszą grupę niż tylko polskich emerytów.

Jak złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające?

Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć formularz ESUN. Można to zrobić na kilka sposobów:

- osobiście w oddziale ZUS,

- pocztą,

- online przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

W przypadku rolników świadczenie może wypłacać także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do wniosku należy dołączyć:

- orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

- informacje o innych świadczeniach (również zagranicznych),

- dokumentację medyczną — jeśli poprzednie orzeczenie wygasło.

Decyzja wydawana jest zwykle w ciągu 30 dni od momentu skompletowania dokumentów.

Czy można dostawać te pieniądze do końca życia?

To jedna z najważniejszych kwestii — i dobra wiadomość dla wielu osób. Jeśli orzeczenie o niezdolności zostało wydane bezterminowo, świadczenie również może być wypłacane bez końcowej daty. Oznacza to stałe wsparcie, bez konieczności ponownego składania wniosków. W przypadku orzeczenia czasowego wypłata trwa tylko do momentu jego wygaśnięcia — później trzeba ponownie przejść procedurę.

Dlaczego wielu uprawnionych nie korzysta z tego świadczenia?

Eksperci zwracają uwagę na jeden powtarzający się problem: brak wiedzy. Część osób nie zdaje sobie sprawy z istnienia świadczenia, inni obawiają się formalności lub zakładają, że "i tak się nie kwalifikują". Tymczasem, jak pokazują dane instytucji publicznych, znaczna grupa uprawnionych w ogóle nie składa wniosków.

