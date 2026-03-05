Masło za 1,99 zł dla użytkowników aplikacji
Jedną z najmocniejszych ofert przygotowanych przez Lidl jest promocja na masło „Z Polskiej Mleczarni” z Mlekovity.
Klienci korzystający z aplikacji Lidl Plus będą mogli kupić je znacznie taniej. Przy zakupie trzech kostek z aktywowanym kuponem każda ma kosztować 1,99 zł, podczas gdy regularna cena wynosi 4,99 zł za opakowanie.
Promocje w Lidlu od 6 marca
Na piątek 6 marca Lidl zaplanował również akcję z produktem nabiałowym. W aplikacji ma pojawić się kupon „2+2 gratis” na mozzarellę Pilos. W praktyce oznacza to, że przy zakupie czterech opakowań zapłacimy tylko za dwa.
Warto pamiętać, że tego typu promocje zazwyczaj obowiązują z określonym limitem produktów przypadającym na jednego klienta.
Słodycze gratis w sobotę
Kolejna jednodniowa promocja zaplanowana została na sobotę 7 marca. Tego dnia w Lidlu będzie można skorzystać z oferty „1+1 gratis” na praliny Raffaello (150 g).
To akcja, która może cieszyć się sporym zainteresowaniem – szczególnie że dzień później przypada Dzień Kobiet.
Tulipany w promocji przed Dniem Kobiet
W związku ze zbliżającym się świętem Lidl przygotował także ofertę na kwiaty. Od piątku do soboty klienci mają móc skorzystać z promocji „3+3 gratis” na polskie tulipany (7 sztuk).
Co ważne, w przypadku tej oferty nie przewidziano limitów, więc można kupić dowolną liczbę bukietów.
