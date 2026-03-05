Coraz więcej polskich miast szuka sposobów, by zatrzymać młodych mieszkańców. Jedno z nich postanowiło sięgnąć po nietypowe rozwiązanie. W Koninie powstaje program mieszkaniowy, w którym czynsz za lokal może wynieść zaledwie 600 zł miesięcznie. To część szerszej strategii walki z wyludnianiem miasta – problemem, z którym zmaga się wiele średnich ośrodków w Polsce.

Dlaczego Konin chce przyciągnąć młodych?

Konin od kilku lat należy do miast, w których liczba mieszkańców systematycznie spada. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego populacja miasta w ostatniej dekadzie zmniejszyła się o kilka tysięcy osób. Jednym z głównych powodów jest migracja młodych ludzi do większych ośrodków akademickich i gospodarczych – takich jak Poznań czy Warszawa.

Samorządy w podobnych miastach coraz częściej sięgają po programy mieszkaniowe, które mają zachęcić młode osoby do powrotu po studiach lub do rozpoczęcia kariery zawodowej właśnie tam. W Koninie jednym z narzędzi ma być atrakcyjny czynsz w nowym budynku przy ulicy Wodnej.

Nowe mieszkania w budynku MTBS

Nowy obiekt powstaje w ramach inwestycji prowadzonej przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W budynku znajdzie się łącznie 30 mieszkań, które mają trafić przede wszystkim do młodych lokatorów. Lokale zostaną oddane do użytku w czerwcu, a nabór wniosków ma rozpocząć się już w połowie kwietnia.

Czynsz ustalono na poziomie około 15 zł za metr kwadratowy. W praktyce oznacza to, że za mieszkanie o powierzchni około 40 metrów kwadratowych trzeba będzie zapłacić około 600 zł miesięcznie. Do tej kwoty należy doliczyć jedynie opłaty za media.

Kto ma największe szanse na tani wynajem?

Program zakłada system punktowy, który pozwoli wybrać przyszłych najemców. Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, a największe bonusy przewidziano właśnie dla młodych. Jak wskazują zapisy uchwały przyjętej przez radnych, szczególnie premiowani będą:

- studenci ostatniego roku studiów,

- absolwenci uczelni wyższych,

- osoby, które nie ukończyły 30 lat,

- osoby rozliczające podatek dochodowy w Koninie,

- osoby ze średnią ocen co najmniej 4,0.

Za spełnienie tych trzech kryteriów otrzymuje się 30 punktów. Żadna grupa nie będzie aż tak premiowana jak właśnie młodzież.

Jak podkreślają władze miasta, chodzi przede wszystkim o to, aby młodzi ludzie po zakończeniu studiów wracali do rodzinnego miasta lub decydowali się rozpocząć tam życie zawodowe.

"Głosowaliśmy nad uchwałą w sprawie zasad wynajmu"

O szczegółach programu mówił podczas konferencji prasowej koniński radny Nowej Lewicy Piotr Czerniejewski. "Głosowaliśmy nad uchwałą w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkaniowych w budynku przy Wodnej" – mówił podczas konferencji prasowej koniński radny Nowej Lewicy Piotr Czerniejewski, cytowany przez Radio Poznań.

Radny zwraca uwagę, że w obecnych realiach rynku mieszkaniowego różnica w kosztach najmu może być ogromna. "Dzisiaj cena za wynajem metra kwadratowego w tym budynku wynosi 15 złotych. Widzimy, że za mieszkanie 40 metrów kwadratowych cena wynajmu to będzie 600 złotych plus oczywiście opłaty za media. Jeżeli ktoś ma płacić za ciasną kawalerkę w Poznaniu 2,5 tysiąca czy nawet więcej, a może zapłacić tutaj 600 złotych plus media, to jest to z pewnością ogromna zachęta" – mówił dalej Czerniejewski.

Samorządy w całej Polsce szukają podobnych rozwiązań

Eksperci od polityki mieszkaniowej podkreślają, że programy tego typu stają się coraz popularniejsze w średnich miastach. Z podobnych narzędzi korzystają m.in. samorządy w województwie śląskim czy na Pomorzu.

W wielu przypadkach młodzi ludzie opuszczają mniejsze miasta nie tylko z powodu pracy, ale także wysokich kosztów życia. Dlatego samorządy inwestują w mieszkania komunalne lub społeczne, które mogą być wynajmowane na preferencyjnych warunkach.

"Wracajcie do Konina po studiach"

Konińscy samorządowcy liczą, że program będzie dopiero początkiem większej zmiany. "Wracajcie do Konina po studiach, gdzie czekają na was tanie mieszkania" – zachęcał też na swoim profilu w mediach społecznościowych radny.

Zaznacza, że będzie zabiegał o kolejne inwestycje mieszkaniowe skierowane do młodych osób. W przyszłości podobne preferencje mają pojawiać się także w następnych projektach realizowanych przez MTBS.

Jeśli program się sprawdzi, Konin może stać się przykładem dla innych miast, które szukają sposobu na zatrzymanie młodego pokolenia. A w czasach, gdy ceny wynajmu w największych polskich miastach sięgają kilku tysięcy złotych miesięcznie, propozycja czynszu na poziomie 600 zł może okazać się przekonującym i skutecznym argumentem.