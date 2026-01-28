Słowa Trumpa przełożyły się na cenę ropy

Inwestorzy monitorują kolejne groźby ze strony USA wobec Iranu - informują maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na III kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 62,78 USD, wyżej o 0,63 proc. Brent na ICE na III jest wyceniana po 67,96 USD za baryłkę, w górę o 0,58 proc.

O kolejnych amerykańskich okrętach zmierzających na Bliski Wschód prezydent USA poinformował w przemówieniu w Clive w stanie Iowa. A propos, kolejna piękna armada płynie właśnie w kierunku Iranu. Mam nadzieję, że pójdą na układ. Mam nadzieję, że pójdą na układ. Powinni byli zawrzeć układ za pierwszym razem - powiedział Donald Trump.

Iran deklaruje gotowość do rozmów z USA

Prezydent USA już wcześniej informował o przesunięciu jednej "armady" w region Bliskiego Wschodu - grupy uderzeniowej lotniskowca USS Abraham Lincoln. Donald Trump wskazywał, że okręty zostały skierowane do regionu, by dać mu opcje uderzenia na Iran, choć zaznaczał, że woli rozwiązanie dyplomatyczne.

Oni chcą zawrzeć porozumienie. Wiem o tym. Wiele razy dzwonili. Chcą rozmawiać - twierdził prezydent USA. Irańczycy zadeklarowali gotowość do rozmów, ale nie zasygnalizowali gotowości do zaakceptowania tych warunków - pisze portal Axios.

Konflikt mogłaby skutkować zakłóceniami dostaw irańskiej rop

Wg władz USA potencjalna umowa musiałaby obejmować pozbycie się przez Iran całego wzbogaconego uranu, ograniczenie irańskich zapasów pocisków rakietowych dalekiego zasięgu, zmianę polityki dotyczącej wspierania podmiotów proxy w regionie oraz zakaz niezależnego wzbogacania uranu w tym kraju.

Oprócz obaw o eskalację konfliktu USA-Iran, która mogłaby skutkować zakłóceniami w dostawach irańskiej ropy, również słaby kurs USD wobec innych walut napędza wzrosty cen surowca. Wyprzedaż dolara USA napędza zwyżki cen ropy, a do tego dochodzą oczywiście obawy dotyczące Iranu - wymienia Warren Patterson, szef strategii surowcowej w ING Groep NV.