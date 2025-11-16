Prognoza wzrostu PKB w całym 2025 r. na poziomie 3,6 proc.

Analitycy PZU zwrócili uwagę w komentarzu, że według szybkiego szacunku GUS w trzecim kwartale 2025 r. niewyrównany sezonowo PKB zwiększył się realnie o 3,7 proc. r/r, po wzroście o 3,3 proc. r/r w drugim kwartale br. To najlepszy odczyt od trzech lat - ocenili. Dodali, że po uwzględnieniu sezonowości wzrost PKB w ujęciu kwartalnym ustabilizował się na poziomie 0,8 proc. i jest bliski wieloletniej średniej. Dlatego utrzymujemy naszą prognozę wzrostu PKB w całym 2025 r. na poziomie 3,6 proc. – po wzroście o 3 proc. w 2024 r. „Utrzymujemy naszą prognozę wzrostu PKB w całym 2025 r. na poziomie 3,6 proc. – po wzroście o 3 proc. w 2024 r.” - zapowiedzieli analitycy PZU.

Podkreślili, że spośród 16 krajów UE, które opublikowały dane o wzroście za III kw. br., wyprzedza nas jedynie Irlandia. Zaznaczyli, że średnie tempo wzrostu PKB w UE wyniosło 1,5 proc. r/r., co dodatkowo pokazuje skalę przewagi polskiej gospodarki. Eksperci PZU przypomnieli, że dane GUS mają charakter wstępny – pierwszy regularny szacunek PKB wraz ze szczegółową strukturą wzrostu zostanie opublikowany na początku grudnia.

Produkcja przemysłowa przyspieszyła

Ich zdaniem najnowsze dane pokazują wyraźne oznaki ożywienia. Wskazali, że w III kw. br. sprzedaż detaliczna była o 4,3 proc. wyższa niż przed rokiem, a produkcja usług − według Eurostatu – wzrosła w lipcu o 6,4 proc. i w sierpniu o 5,6 proc. w ujęciu r/r. „To dowód, że konsumpcja wciąż jest głównym motorem naszego wzrostu” - ocenili.

Zauważyli, że do tego dochodzi wyraźne przyspieszenie produkcji przemysłowej, zwłaszcza w segmencie dóbr inwestycyjnych, które w połączeniu z danymi o koniunkturze sugeruje, że należy spodziewać się lepszego niż w drugim kwartale wyniku inwestycji. Szacujemy też, że wpływ zapasów na wzrost PKB pozostanie dodatni, a eksportu netto ujemny, choć znaczenie obu składowych zmniejszy się i zbliży do neutralnego - dodali.

Według przedstawicieli PZU kolejne obniżki stóp procentowych, inflacja ustabilizowana w pobliżu celu NBP oraz napływ funduszy unijnych dodają polskiej gospodarce „dodatkowego przyśpieszenia”. Dzięki temu jest względnie odporna na ryzyka zewnętrzne, takie jak osłabiona koniunktura w UE czy ryzyka geopolityczne i handlowe - ocenili.

Agencje ratingowe utrzymały ocenę wiarygodności kredytowej Polski

Analitycy podkreślili, że pozytywny obraz potwierdzają także agencje ratingowe. W listopadzie S&P utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Polski na dotychczasowym poziomie, podkreślając stabilną perspektywę.

Solidne perspektywy wzrostu i brak istotnych nierównowag makroekonomicznych będą kluczowe w obliczu wyzwań związanych ze zwiększonymi wydatkami obronnymi i sytuacją finansów publicznych - podsumowali eksperci PZU.