"Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2025 r. zwiększył realnie się o 3,7 proc. rok do roku wobec wzrostu o 2,8 proc. w analogicznym okresie 2024 r." - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy na III kw. wynosił 3,7 proc. wzrostu w ujęciu niewyrównanym sezonowo.

PKB rośnie mocniej niż w poprzednim kwartale. Gospodarka przyspiesza do 3,7 proc

"W III kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,7 proc." - czytamy dalej.

Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za III kwartał 2025 r., który zostanie opublikowany w dniu 01.12.2025 r., podał też Urząd.

Źródło: ISBnews