Czym jest świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze to forma uznania dla osób, które przez lata narażały życie, niosąc pomoc innym. Zostało wprowadzone ustawą z grudnia 2021 roku i wypłacane jest przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Od marca 2025 roku wysokość świadczenia wynosi 272 zł miesięcznie, czyli ponad 3 260 zł rocznie. Kwota ta jest waloryzowana co roku, podobnie jak inne świadczenia emerytalne.

Kto może otrzymać świadczenie ratownicze?

Dodatek przysługuje osobom, które przez wiele lat brały czynny udział w akcjach ratowniczych – zarówno ratownikom górskim, jak i strażakom ochotnikom OSP. Aby go uzyskać, trzeba spełnić następujące warunki:

- kobiety muszą wykazać co najmniej 20 lat czynnego udziału w akcjach ratowniczych,

- mężczyźni – minimum 25 lat takiej działalności.

Co ważne, do wymaganego okresu wliczają się tylko akcje prowadzone przed 31 grudnia 2011 roku. Dopiero od 2012 roku do definicji działań ratowniczych włączono także szkolenia, ćwiczenia i inne formy przygotowania, dlatego ten okres nie jest już liczony w ten sam sposób.

Jak ubiegać się o świadczenie ratownicze?

Procedura jest stosunkowo prosta, ale wymaga kilku dokumentów. Przede wszystkim należy złożyć wniosek u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Do wniosku należy dołączyć:

- oświadczenie potwierdzające czynny udział w akcjach ratowniczych, podpisane przez trzy osoby, w tym przynajmniej jedną osobę pełniącą funkcję publiczną (np. wójta, burmistrza, radnego) lub zatrudnioną w urzędzie administracji publicznej (jej okres pracy powinien choć częściowo pokrywać się z czasem działalności ratowniczej wnioskodawcy);

- dokument tożsamości,

- ewentualne zaświadczenia potwierdzające członkostwo w OSP lub służbie ratowniczej.

Po złożeniu dokumentów wniosek jest weryfikowany, a decyzję o przyznaniu świadczenia wydaje Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, ponieważ nie ma określonego terminu naboru. Świadczenie jest przyznawane dożywotnio niezależnie od wysokości innych emerytur lub rent. Jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie warunki, dodatek może być wypłacany już od następnego miesiąca po złożeniu kompletnego wniosku.

Wypłata i opodatkowanie świadczenia

Świadczenie ratownicze wypłacane jest co miesiąc – do 15. dnia każdego miesiąca w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Podobnie jak inne dodatki emerytalne podlega opodatkowaniu i jest wykazywane w rocznej informacji PIT-11 sporządzonej przez organ emerytalny.