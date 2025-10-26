Pracownicy, dla których sobota jest dniem wolnym, muszą dostać dodatkowy dzień wolny

Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki w mediach społecznościowych Państwowej Inspekcji Pracy opublikował wyjaśnienia związane z uprawnieniami pracowniczymi. W tym roku dzień Wszystkich Świętych wypada w sobotę, a to oznacza, że pracownicy, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy, muszą dostać dodatkowy dzień wolny – wskazał Stanecki. - To pracodawca decyduje, kiedy udzieli dnia wolnego od pracy. Może zgodzić się na nasz wniosek, ale nie jest do tego zobowiązany - dodał.

Pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania dnia wolnego

Stanecki przypomniał też, że dodatkowy dzień wolny powinien zostać wyznaczony przez pracodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto. Nie ma jednak obowiązku wyznaczania wolnego wszystkim pracownikom w tym samym terminie.Dla większości pracowników oznacza to, że wolne będzie musiało nastąpić w listopadzie ani wcześniej, ani później. Tylko wtedy, kiedy w firmie obowiązuje inny okres rozliczeniowy niż jednomiesięczny, na przykład trzymiesięczny czy nawet dwunastomiesięczny, wolne może nastąpić w innym miesiącu niż w listopadzie - podkreślił.

Szef PIP wyjaśnia, co w przypadku zwolnienia lekarskiego i urlopu

Zgodnie z wyjaśnieniami szefa PIP w przypadku, gdy w wyznaczonym przez pracodawcę dniu wolnym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie ma on prawa do odebrania wolnego w innym terminie. W przypadku, gdy w tym okresie został zaplanowany przez pracownika urlop, to dzień ten wraca do puli urlopu wypoczynkowego i można go wykorzystać do końca września następnego roku.