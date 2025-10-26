Kto może dostać becikowe?

O świadczenie może ubiegać się rodzic nowo narodzonego dziecka, opiekun prawny, któremu sąd powierzył opiekę nad maluchem, a także opiekun faktyczny, czyli osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem i składająca do sądu wniosek o jego adopcję. Prawo do becikowego mają nie tylko obywatele Polski mieszkający na terenie kraju, ale również cudzoziemcy, pod warunkiem że legalnie przebywają w Polsce i spełniają określone kryteria. Wsparcie mogą otrzymać m.in. obywatele państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii (jeśli przybyli do Polski przed 1 stycznia 2021 roku), a także osoby z innych krajów, które posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą wymagającą wysokich kwalifikacji lub inne dokumenty uprawniające do pobytu i zatrudnienia w Polsce.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać becikowe?

Aby otrzymać becikowe, konieczne jest spełnienie kilku warunków określonych w przepisach. Przede wszystkim dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1 922 zł netto miesięcznie. Kryterium to ma na celu skierowanie świadczenia do rodzin, które faktycznie potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego po narodzinach dziecka. Kolejnym wymogiem jest to, że matka dziecka od co najmniej 10. tygodnia ciąży aż do porodu musi pozostawać pod opieką medyczną – potwierdzają to zaświadczenia lekarskie lub z przychodni położnej. Ten warunek nie dotyczy jednak opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych oraz osób, które przysposobiły dziecko.

W przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko, becikowe przysługuje tylko wtedy, gdy zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica. Od tej zasady istnieje kilka wyjątków – świadczenie można otrzymać również wtedy, gdy drugi rodzic nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów, zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka lub orzekł opiekę naprzemienną. Spełnienie tych warunków jest konieczne, by świadczenie zostało przyznane i wypłacone.

Co zrobić, żeby uzyskać becikowe?

Aby uzyskać becikowe, trzeba złożyć odpowiedni wniosek o przyznanie zapomogi. Formularz dostępny jest zarówno online, jak i w urzędzie gminy, gdzie należy go następnie złożyć. Dokumenty można przekazać również w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Jeśli o świadczenie ubiegają się rodzice dziecka, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10. tygodnia ciąży aż do porodu.

Becikowe nie tylko dla noworodków. Czasu na złożenie wniosku jest więcej

Rodzice mają 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, aby złożyć wniosek o becikowe. Po upływie tego terminu prawo do zapomogi wygasa i nie można już ubiegać się o jej wypłatę. W przypadku opiekunów prawnych, faktycznych oraz rodziców adopcyjnych obowiązuje ten sam, roczny termin, jednak liczony od momentu objęcia dziecka opieką lub jego przysposobienia. Oznacza to, że wniosek można złożyć niezależnie od wieku dziecka, pod warunkiem, że nie ukończyło ono jeszcze 18 lat – jest to bowiem graniczny wiek uprawniający do otrzymania świadczenia.

Po złożeniu wniosku urząd ma do 30 dni na jego rozpatrzenie, choć w szczególnych przypadkach, wymagających dodatkowych wyjaśnień, procedura może wydłużyć się do dwóch miesięcy. Wypłata becikowego odbywa się w wygodnej dla wnioskodawcy formie – pieniądze mogą zostać przelane bezpośrednio na konto bankowe lub wypłacone w gotówce przez listonosza.