Stawka rekrutacyjna i stawka po okresie próbnym to wynagrodzenie zasadnicze, do którego należy doliczyć premię – ok. 270 zł brutto miesięcznie. Po roku pracy nabywa się prawo do tzw. łącznościówki, czyli premii rocznej. Jest to średniomiesięczne wynagrodzenie, do którego wlicza się premie, zaś po trzech latach przysługuje tzw. dodatek stażowy. Ten ostatni, w zależności od stażu pracy w firmie, wypłacany jest w wysokości od 3% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Oprócz tego pracownicy firmy mogą liczyć na nagrody jubileuszowe, wypłacane osobom, które pracują w firmie najdłużej. Spółka rzetelnie rozlicza i wypłaca wynagrodzenie za nadgodziny.

Wzrost stawek rekrutacyjnych i stawek po okresie próbnym to konsekwencja kolejnego porozumienia płacowego, podpisanego w tym roku pomiędzy pracodawcą a działającymi w firmie związkami zawodowymi. Gwarantuje ono już siódmą w ciągu dwóch lat podwyżkę, tym razem dla najmniej zarabiających, którzy otrzymają wyrównanie do kwoty minimum 2500 zł brutto. W wyniku wcześniejszych podwyżek, przyznanych w latach 2016-2018, pensje zasadnicze w Poczcie Polskiej wzrosły prawie o 700 zł, a ze składnikami pochodnymi m.in. z uwzględnieniem premii czasowo-jakościowej i premii zadaniowej, to o ok. 1200 zł.

Jednocześnie w tym samym czasie (2016-2018) zatrudnienie w Poczcie Polskiej wzrosło o prawie 3500 osób, w tym roku do firmy dołączyło 1250 pracowników. Obecnie w spółce pracuje ponad 80 tys. osób.

Zdecydowana większość pracowników Poczty Polskiej jest zatrudniona na umowę o pracę. Oprócz wszystkich praw wynikających z Kodeksu pracy, takich jak ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, składka rentowa, świadczenie urlopowe, taka forma zatrudnienia gwarantuje także dostęp do różnych świadczeń socjalnych, takich jak dofinansowanie do wypoczynku, aktywności sportowej i kulturalnej, pożyczki oraz innych benefitów.