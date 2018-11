83 proc. pracowników ma przynajmniej jedno służbowe urządzenie, a 68 proc. ludzi używa ich do sprawdzania służbowej poczty i obeirania telefonów z firmy - wynika z badania "Życie w pracy" firmy rekrutacyjnej Michael Page.

Okazuje się, że 65 proc. pracowników zostaje "po godzinach" na łączach z firmą ze względu na poczucie odpowiedzialności. "Co ciekawe, widoczny w tej kwestii jest wyraźny rozdźwięk z uwagi na płeć – takiej odpowiedzi udzieliło 55 proc. kobiet vs. 72 proc. mężczyzn. Kolejnym powodem wskazanym przez respondentów jest poczucie obowiązku (42 proc.)" - czytamy w wynikach badań. Do tego prawie połowa badanych (48 proc.) byłaby gotowa pracować podczas urlopu.

Z badania wynika też, że 29 proc. załatwia sprawy służbowe na prywatnym telefonie, a 42,7 proc. przyznaje, że pracuje na laptopie prywatnym.