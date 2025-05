Nowy rok, nowe przepisy i… te same dylematy rodziców oraz opiekunów. Zasiłek opiekuńczy to jedno z najczęściej wypłacanych świadczeń w ZUS, a mimo to wciąż rodzi wiele pytań. Kto może z niego skorzystać w 2025 roku? Ile wynosi i jakie dokumenty trzeba złożyć, by dostać go bez zbędnych opóźnień?