Co właściwie oznacza „umiarkowany stopień niepełnosprawności”?

Posiadanie takiego orzeczenia oznacza, że Twoja sprawność fizyczna lub psychiczna jest ograniczona na tyle, że niektóre codzienne czynności wymagają wsparcia. Możesz być niezdolny do wykonywania konkretnych rodzajów pracy lub potrzebować specjalnie przystosowanego stanowiska.

Orzeczenie to wystawia powiatowy lub gminny zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, a jeśli coś się w nim nie zgadza – masz prawo odwołać się od decyzji (jest na to 14 dni).

Praca może być łatwiejsza – zobacz, co Ci przysługuje!

Jeśli pracujesz, masz kilka uprawnień, które mogą ułatwić Ci funkcjonowanie:

Krótszy czas pracy – nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

– nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Więcej dni wolnych – dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego każdego roku.

– dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego każdego roku. Zwolnienie na turnus rehabilitacyjny – masz prawo do płatnej nieobecności, by wziąć udział w rehabilitacji.

Co ważne, Twój pracodawca może dostać od PFRON dopłatę do Twojego wynagrodzenia. Ile konkretnie?

1 550 zł miesięcznie, jeśli masz umiarkowany stopień niepełnosprawności.

miesięcznie, jeśli masz umiarkowany stopień niepełnosprawności. 2 585 zł miesięcznie, jeśli masz orzeczoną niepełnosprawność intelektualną, psychiczną, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję lub jesteś osobą niewidomą.

Warto więc przypomnieć szefowi, że może w ten sposób skorzystać – Ty również na tym zyskasz, bo zwiększa to Twoje szanse na zatrudnienie.

Dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego – czyli jak dostać ponad 2 tysiące złotych

Turnusy rehabilitacyjne pomagają odzyskać siły, poprawić samodzielność, a także relacje z innymi ludźmi. W 2025 roku możesz uzyskać od PFRON dofinansowanie nawet do 2 289 zł na swój pobyt, a Twój opiekun, jeżeli potrzebujesz jego wsparcia – 1 695 zł.

Jeśli Twoja sytuacja materialna jest wyjątkowo trudna, kwota wsparcia może wzrosnąć nawet do 40% przeciętnego wynagrodzenia. Może to być nawet 3000 złotych.

Dokumenty konieczne do uzyskania dopłaty możesz składać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub wygodnie – online przez System Obsługi Wsparcia (SOW).

Zwróć uwagę, że aby otrzymać pełną kwotę, Twój dochód nie może przekroczyć:

4 238,60 zł na osobę w rodzinie,

5 510,18 zł, jeśli mieszkasz samotnie.

Przekroczenie progu nie oznacza, że tracisz wsparcie całkowicie – po prostu będzie ono nieco niższe.

Dodatkowe pieniądze od MOPS – z jakich zasiłków możesz korzystać?

Pomoc społeczna oferuje Ci różne formy wsparcia finansowego, na przykład:

Zasiłek stały – dla osób częściowo lub całkowicie niezdolnych do pracy (przy umiarkowanym stopniu to właśnie Ty). Jego wysokość to nawet 1 229 zł miesięcznie, jeśli Twój dochód nie przekracza 1 010 zł (osoby samotne) lub 823 zł na osobę w rodzinie.

– dla osób częściowo lub całkowicie niezdolnych do pracy (przy umiarkowanym stopniu to właśnie Ty). Jego wysokość to nawet 1 229 zł miesięcznie, jeśli Twój dochód nie przekracza 1 010 zł (osoby samotne) lub 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek okresowy – jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, np. długotrwała choroba lub bezrobocie.

– jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, np. długotrwała choroba lub bezrobocie. Zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł miesięcznie) – jeśli Twoja niepełnosprawność została stwierdzona przed ukończeniem 21. roku życia.

Warto odwiedzić swój lokalny MOPS i zapytać, co jeszcze mogą dla Ciebie zrobić. Być może okaże się, że możesz dostać dodatkową pomoc lub usługę, która ułatwi Ci codzienne życie!

Karta parkingowa – koniec z szukaniem miejsca

Możesz otrzymać kartę parkingową, jeśli masz znacznie ograniczone możliwości poruszania się z powodu chorób neurologicznych, układu oddechowego, ruchu lub wzroku. Masz wtedy prawo parkować na specjalnych, wygodnych miejscach.

Sprawdź swoje orzeczenie – musi zawierać odpowiedni kod (np. 05-R – upośledzenie ruchowe). Karta parkingowa to duże ułatwienie, szczególnie jeśli poruszasz się samochodem na co dzień. Dzięki niej możesz parkować blisko wejść do budynków publicznych, oraz centrów handlowych.

Dlaczego warto korzystać z ulg?

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności to nie tylko formalność – to także konkretne korzyści finansowe i ułatwienia w życiu. Masz prawo do dodatkowych dni urlopu, krótszego czasu pracy, dopłat do rehabilitacji czy różnych form pomocy socjalnej.

Skorzystaj z tych przywilejów w 2025 roku i upewnij się, że nie przegapisz żadnego terminu składania wniosków. Każda złotówka się liczy – zwłaszcza, gdy chodzi o Twoją wygodę i zdrowie.

Masz pytania? Nie wahaj się ich zadać – sprawdź szczegóły w swoim MOPS, PCPR lub skontaktuj się bezpośrednio z powiatowym zespołem ds. orzekania o niepełnosprawności. Twoje prawa są ważne, a Ty zasługujesz na każde możliwe wsparcie!