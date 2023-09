Kto z nas nie chciałby na stałe obniżyć raty kredytu gotówkowego czy hipotecznego? Niestety często na marzeniach się kończy, bo przecież umowa jasno wskazuje na kwotę zobowiązania i jego oprocentowanie. Wbrew pozorom można sprawić, by rata była mniej uciążliwa dla portfela. Co więcej, istnieje pięć skutecznych metod, by to urzeczywistnić.

Czy da się obniżyć ratę kredytu?

Tak, da się skutecznie obniżyć raty kredytu hipotecznego czy gotówkowego. Nie jest to jednak zadanie łatwe i czasem wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami. Mniejsza comiesięczna płatność może też wiązać się ze zmianą końcowej sumy do spłacenia. Mimo to jednak bywa to pomocne w terminowej regulacji zobowiązań i w mniejszym stopniu obciąża domowy budżet.

Poniżej dodatkowo prezentujemy 5 skutecznych strategii, pozwalających zmniejszyć comiesięczne zobowiązanie.

Sprawdzone sposoby na zmniejszenie kredytu

Obniżenie raty kredytu gotówkowego nie musi być skomplikowane. Niektóre z naszych sposobów można łączyć ze sobą, zwiększając ich skuteczność. Są różnorodne, więc na pewno każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie.

Wydłużenie okresu kredytowania

Wydłużenie okresu kredytowania to jeden z najlepszych sposobów, aby obniżyć ratę kredytu hipotecznego lub gotówkowego. Musimy w tym celu zgłosić się do banku czy instytucji finansowej, u której zaciągnęliśmy zobowiązanie. Następnie wyjaśnić przyczynę naszej decyzji i złożyć podanie o wydłużenie okresu spłaty kredytu.

Bardzo często banki pozytywnie rozpatrują tego typu wnioski. Wynika to z faktu, że wychodząc z taką inicjatywą, udowadniamy, że mamy wolę spłaty długu. Bankom z kolei zależy na tym, by odzyskać swoje środki. Wolą więc zgodzić się na dłuższy okres kredytowania, niż później walczyć o pieniądze.

To rozwiązanie ma jednak pewien poważny minus. Mowa o wzroście łącznego kosztu odsetek. Co prawda wartość zobowiązania pozostaje stała, ale ostatecznie i tak musimy zapłacić więcej. Natomiast, jeśli w takim przypadku lepiej poradzisz sobie ze spłatą zadłużenia niż dotychczas, to jest to zdecydowanie propozycja do rozważenia.

Konsolidacja kredytów

Kredyt konsolidacyjny oferuje wiele banków i instytucji finansowych. Polega na tym, że zobowiązania zaciągnięte w wielu różnych firmach i spłacane w rozmaitych kwotach oraz terminach, są kumulowane w jedną dużą ratę. W praktyce nadal musimy spłacać dług, ale zamiast wielu przelewów wykonujemy miesięcznie tylko jeden.

I tak np. kredyt gotówkowy staje się w ten sposób mniej uciążliwy, bo łatwiej nad nim zapanować. Już nie musimy wysyłać każdego miesiąca wielu przelewów, różniących się kwotami i datami płatności. Pilnujemy jednego terminu, nie rosną nam odsetki i powoli zmniejszamy zadłużenie. Lepiej planujemy domowe wydatki i skutecznie zarządzamy budżetem, krok po kroku wychodząc z trudnej sytuacji finansowej.

Ten wariant ma jednak swoją nieco słabszą stronę. Kredyty konsolidacyjne bywają dość drogie. W przypadku niektórych instytucji finansowych jedna duża rata może być wyższa od sumy mniejszych zobowiązań, bo bank konsolidujący długi też musi na takiej transakcji zarobić. Mimo wszystko w ostatecznym rozrachunku podjęcie takiego kroku może się opłacić. Unikniemy chaosu w domowym budżecie, karnych odsetek czy kar za opóźnienia w płatnościach. Jest to rozwiązanie dla osób, które mają wiele długów, pogubiły się w ich spłacie i trudno im nad nimi zapanować.

Refinansowanie kredytu

Aby obniżyć ratę kredytu gotówkowego i nie tylko, możemy ubiegać się o jego refinansowanie. Polega to na przeniesieniu zobowiązania z jednego banku do drugiego. Nowa instytucja musi jednak oferować lepsze warunki spłaty. W praktyce więc wysokość raty może się znacząco zmniejszyć, np. za sprawą niższego oprocentowania.

Korzystając z tego produktu, musimy jednak zachować szczególną czujność. Wiele banków w tym przypadku nalicza dodatkowe opłaty. Dlatego warto poświęcić czas na przeczytanie umowy i policzenie łącznej kwoty do zapłaty w nowym banku, po czym porównanie tego z sumą aktualną. To pozwoli nam się upewnić, że na pewno taka strategia jest opłacalna.

Nadpłata kredytu

Nie każdy kredytobiorca może pozwolić sobie na nadpłacanie raty kredytu, jeśli jednak będziemy mieli taką możliwość, to jest to wskazane. Wystarczy nawet co miesiąc dodawać niewielką kwotę do tej, która została ustalona z bankiem. Taki krok w perspektywie długoterminowej wpłynie na obniżenie raty kredytu hipotecznego czy innego finansowania.

Istotny jest fakt, że w przypadku nadpłaty zmniejszamy wartość kapitału do zwrotu. W praktyce oznacza to, że nasze raty są coraz niższe i mniej uciążliwe dla domowego budżetu. To z kolei sprawia, że możemy nadpłacać coraz więcej i ostatecznie sporo na tym zyskać.

Ten punkt ma pewną wadę. Część banków nie pozwala na swobodne uiszczanie nadpłat. Zdarza się, że są one obarczone pewnymi ograniczeniami i wymogami, np. dotyczącymi terminu wpłaty czy jej jednorazowej wysokości. Warto więc upewnić się, w jaki sposób kredytodawca traktuje taką formę zmniejszania comiesięcznych rat.

Renegocjacja umowy

Najczęściej instytucje finansowe umożliwiają złożenie pisma z wnioskiem o zmianę warunków umowy kredytowej. Często służą do tego specjalne wzory, które możemy pobrać online lub dostać w placówkach stacjonarnych i wypełnić. Zdarza się też, że tego typu pismo możemy wysłać przez internet, za pomocą formularza do wypełnienia.

Musimy wyjaśnić w nim, dlaczego zależy nam na obniżeniu comiesięcznej raty. Dość często banki przystają na takie prośby, jeśli przedstawione argumenty są słuszne. W tym jednak przypadku szansę na obniżenie raty kredytu mają głównie klienci, którzy nigdy nie mieli problemów ze spłatą zobowiązań. Terminowe regulowanie zadłużenia i dobra historia w BIK są podstawą udanych negocjacji. Ponadto możemy zostać poproszeni o przedstawienie:

źródła i wysokości dochodów,

innych, ciążących na nas zobowiązań,

wydatków w gospodarstwie domowym.

Na tej podstawie bank oceni, czy renegocjacja umowy jest możliwa.