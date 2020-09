Zakup polisy rzeczy osobistych powinien rozważyć każdy – be z względu na to, czy dużo podróżuje, czy nie. Złodziej może być wszędzie – w autobusie, kiedy wracasz z pracy, w kolejce sklepowej, kinie czy w parku. To oferta dla Ciebie, jeśli chcesz czuć się bezpiecznie i komfortowo w każdej sytuacji. Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu rzeczy osobistych.

Ubezpieczenie rzeczy osobistych – co to jest?

Jeśli w zakresie ochrony uwzględniłeś ruchomości domowe, to ubezpieczenie nieruchomości obejmuje mury, elementy stałe i wszystkie rzeczy osobiste, które znajdują się w środku. Polisa chroni na wypadek zdarzeń losowych, takich jak pożar, zalanie oraz kradzież. Teraz nie musisz rezygnować z ochrony mienia osobistego, nawet gdy opuszczasz nieruchomość.

Kradzież w opinii towarzystw ubezpieczeniowych oznacza zabór mienia:

● pod użyciem lub groźbą użycia przemocy fizycznej,

● gdy ofiara została pozbawiona przytomności lub jest bezbronna,

● przez wyłudzenie lub oszukanie osoby małoletniej, po 65. roku życia i niepełnosprawnej,

● przy użyciu siły w stosunku do danego przedmiotu, który był połączony lub w styczności z osobą ubezpieczoną.

Ubezpieczenie rzeczy osobistych chroni finansowo nie tylko przed kradzieżą, ale także przed jej skutkami, np. gdy złodziej ukradnie klucze do mieszkania i obrabuje lokal czy wykorzysta dokumenty. Należy pamiętać, że polisa nie zwalnia z obowiązków zgłoszenia przestępstwa do właściwych organów.

Co obejmuje polisa rzeczy osobistych?

Każda firma ubezpieczeniowa ma własną listę rzeczy, których dotyczy ten rodzaj polisy. W przypadku towarzystwa Proama, ubezpieczenie obejmuje m.in.:

● portfel, etui na dokumenty, dokumenty tożsamości, prawo jazdy i bilety komunikacyjne,

● teczkę, aktówkę, plecak itp.,

● klucze do nieruchomości i samochodu,

● pieniądze,

● smartfon i inne urządzenia elektroniczne, jak laptop, słuchawki itp.,

● instrumenty muzyczne,

● kosmetyki,

● odzież i akcesoria jak parasol czy okulary,

● rower,

● wózek dziecięcy i inwalidzki.

oraz wiele, wiele innych. Szczegółowe informacje znajdują się w OWU – ogólnych warunkach ubezpieczenia każdej oferty. Co ważne, polisa obejmuje tylko te przedmioty, które znajdują się na liście. Zwróć na to uwagę, jeśli zależy Ci na ubezpieczeniu np. roweru. Nie we wszystkich towarzystwach jest on objęty ochroną!

Gdzie kupisz ubezpieczenie rzeczy osobistych?

Jesteś zainteresowany taką ochroną prywatnych przedmiotów? Ubezpieczenie rzeczy osobistych sprzedawane jest jako rozszerzenie polisy nieruchomości. Taką ofertę znajdziesz w Generali i Proama. Oba towarzystwa mają bardzo podobne OWU. W przypadku Proama ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, a wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie wartości odtworzeniowej. Towarzystwo udostępnia także wariant ubezpieczenia na pierwsze ryzyko – przy jego wybraniu odszkodowanie wypłacane jest tylko raz, przy pierwszej szkodzie.

Natomiast Generali oferuje ubezpieczenie rzeczy osobistych tylko w sytuacji, gdy klient wykupi również polisę nieruchomości na mury i elementy stałe. Co ciekawe, oferta obejmuje swoim zakresem także mienie gości, które znajduje się na terenie nieruchomości.

Ubezpieczenie rzeczy osobistych jest dostępne również w PZU i Warcie. W przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego PZU przedmioty prywatne należą do szerszej kategorii ruchomości domowych. Polisa ubezpieczeniowa poza terenem nieruchomości jest dostępna w pakiecie uniwersalnym, standardowym i od ryzyk wszystkich. Co ważne, ubezpieczenie nie obejmuje rzeczy, które przechowywane są w domkach letniskowych.

W Warcie ubezpieczenie rzeczy osobistych kupisz w pakiecie Warta Dom i Warta Dom Komfort. Ofertę tego towarzystwa powinni rozważyć właściciele zwierząt domowych, ponieważ zalicza ono pupili do kategorii przedmiotów domowych. Natomiast pomija rower, dla którego stworzyła osobną ofertę.

Ochroń swoje mienie i nie martw się przykrymi konsekwencjami!